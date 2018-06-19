Египет не сумел победить Россию на Чемпионате мира

Сборная Египта забила лишь один гол в ворота сборной России. Этого не хватило даже для ничьей в матче с страной-агрессором. До этого россияне забили трижды.

Сборная Египта свой гол забила с пенальти. Россияне нарушили правила против Мухаммеда Салаха. Сначала судья назначил штрафной удар, но впоследствии изменил свое решение и указал на 11-метровый удар. Гол с отметки забил Салах, переиграв вратаря.

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До этого россияне забили трижды. Автоголом отметился Сатхи, а также россияне Черышев и Дзюба.

Россия – Египет 3:1

Голы: Сатхи, 47 (авт), Черышев, 59, Дзюба, 62 – Салах, 73 (пен)