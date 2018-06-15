Уругвай победил Египет на Чемпионате мира благодаря единственному голу защитника

Сборные Уругвая и Египта сыграли на Чемпионате мира. Выпало им играть на несколько странном стадионе, часть из трибун которого выступает за пределы самого стадиона. А сама игра не отличилась большим количество голевых моментов. Поэтому победа была добыта благодаря единственному голу незадолго до финального свистка.

Главный вопрос, который всех беспокоил – сыграет ли Мохамед Салах. Однако Эктор Купер решил придержать своего звездного игрока. Форвард "Ливерпуля", который в этот день отмечал 26-летие, всю игру провел на скамейке запасных.

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Команды начали довольно осторожно. Египтяне, которые не были фаворитами игры, отсиживались в защите. Уругвайцы же подстраивались к игре с насыщенной обороной. Поэтому первый удар в створ ворот Эльшенави состоялся аж на 8 минуте игры. Пробивал Кавани. В ответ за "фараонов" пробил Трезеге. Тоже не слишком удачно.

Египтяне имели прекрасную возможность отличиться, когда получили право на опасный штрафной. Но вместо прямого удара по воротам последовал навес в штрафную. Несмотря на борьбу, ничего угрожающего для ворот Муслеры не было.

В ответ мог отличиться Суарес. Но не реализовал прекрасную возможность, когда после подачи с углового мяч отскочил к форварду на дальней штанге, которого никто не накрыл. Однако удар левой ногой прошел мимо рамки ворот. Впоследствии форвард "Барселоны" пробивал по воротам Египта со штрафного, но угодил в стенку из игроков.

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В целом первый тайм встречи прошел без опасных моментов – Египет выжидал шансы на контратаках, которые Угурвай не часто предоставлял, а сами "фараоны" глубоко сидели в атаке, поэтому пара форвардов Кавани – Суарес была с ограниченным количеством возможностей.

Хотя тот же Суарес мог забить сразу после возобновления игры. И после его удара с близкого расстояния мяч попал в колено Эльшенави. Впоследствии вратарь Египта вовремя выйдет в еще одном моменте с участием Суареса, когда заберет мяч прямо из под ног форварда.

Игра могла закончиться без забитых голов, пока Хименес не забил за минуту до конца основоного времени. После подачи со штрафного защитник пробил головой в борьбе с двумя соперниками.

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Уругвай – Египет 1:0

Гол: Хименес, 89