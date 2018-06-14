Египет – Уругвай: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

Сборные Египта и Уругвая являются одними из фаворитами группы A на выход в плей-офф. Однако эти сборные сыграют между собой уже в первом матче 15 июня.

Букмекеры William Hill подавляющее преимущество в этом матче отдают сборной Уругвая. Коэффициент на ее победу – 1,57. В то время как победа сборной Египта оценивается в 6,50. Ничья между этими сборными получила коефициент 3,60.

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Относительно точного счета матча, то минимальная победа Уругвая 1:0 одержала коэффициент 4,60. Если счет будет 2:0 – 5,80. Обе ничьи 0:0 и 1:1 имеют одинаковый показатель – 7,00. Стоит отметить, что минимальная победа Египта 1:0 имеет одинаковое значение с разгромом в исполнении уругвайцев - 11,00.

То, что гол забьет главная надежда египетского футбола – Моххамед Салах, оценено в 3,25. В сборной Уругвая больше шансов отличиться в этом матче имеют сразу четыре футболиста. Форварды Эдисон Кавани и Луис Суарес – с конфициентом 2,00, Максимилиан Гомес – 2,37, Кристиан Стуани – 2,80

Несколько похожие показатели и у PariMatch. Там тоже считают маловероятной победу сборной Египта – 7,10, в то время как на Уругвай коэффициент 1,61. Ничья – 3,65.

Наибольшая вероятность, что в матче будет 2-3 гола – тотал матча с таким показателем 2,03. "Тотал 0-1" – 2,60, а "тотал 4 и больше" – 4,90.

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Минимальная победа Уругвая 1:0 имеет наименьший коэффициент среди точных счетов – 4,70. Победа 2: 0 получила 6,00. Далее следуют ничьи 0:0 – 7,30 и 1:1 – 7,50. Минимальная победа Египта 1:0 имеет меньше шансов (коэффициент 11,50), чем три гола в их ворота (11,00).

В "Фаворите" тоже предпочтение отдали Уругваю – победа оценена в 1,59. В то время на Египет ставки принимаются с коэффициентом 7,25. Ничья – 3,75.

"Тотал больше 0,5" получил коэффициент 1,08. То, что голов в матче не будет забито (тотал меньше 0,5) – 6,75. Велика вероятность, что зрители увидят 2 и больше голов – "тотал больше 1,5" – 1,40, а "тотал больше 2,0" – 1,80. В то время как "тотал меньше 2,0" – 2,10.

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Вероятность победы Уругвая 1:0 оценена в 4,80, в то время как такой же счет на победу Египта – 11,75. Более вероятными являются ничьи 0:0 – 6,75 или 1:1 – 7,25, а также победа Уругрваю 2:0 – 5,50 или 3:0 – 10,25.