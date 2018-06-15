Египет – Уругвай: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборные Египта и Уругвая сыграли матч на Чемпионате мира по футболу в России. Единственный гол защитника Хосе Марии Хименеса принес победу Уругваю в матче против сборной Египта

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Отличиться центральному защитнику удалось за минуту до конца основного времени, когда он головой пробил после подачи со штрафного.

Гол Хименеса в ворота Египта на Чемпионате мира

89th minute goal... Gonna be hard to come back from that #EGYURU pic.twitter.com/uLenERAsmb — Chausy (@tonychau) 15 червня 2018 р.

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До этого был опасный удар Кавани, однако Ельшенави играл в этом матче достаточно надежно.

Опасный удар Кавани