Египет – Уругвай: видео голов и моментов матча Чемпионата мира
Сборные Египта и Уругвая сыграли матч на Чемпионате мира по футболу в России. Единственный гол защитника Хосе Марии Хименеса принес победу Уругваю в матче против сборной Египта
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Отличиться центральному защитнику удалось за минуту до конца основного времени, когда он головой пробил после подачи со штрафного.
Гол Хименеса в ворота Египта на Чемпионате мира
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До этого был опасный удар Кавани, однако Ельшенави играл в этом матче достаточно надежно.
Опасный удар Кавани
Источник: 24 Канал
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