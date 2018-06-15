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Египет – Уругвай: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Египет – Уругвай: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018
Египет – Уругвай: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018

Сборные Египта и Уругвая сыграли матч на Чемпионате мира по футболу в России. Единственный гол защитника Хосе Марии Хименеса принес победу Уругваю в матче против сборной Египта

Читайте также: Уругвай победил Египет на Чемпионате мира благодаря единственному голу защитника

Отличиться центральному защитнику удалось за минуту до конца основного времени, когда он головой пробил после подачи со штрафного.

Гол Хименеса в ворота Египта на Чемпионате мира

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До этого был опасный удар Кавани, однако Ельшенави играл в этом матче достаточно надежно.

Опасный удар Кавани

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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