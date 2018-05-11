Египетский суд оправдал 4-летнего мальчика, которого обвинили в сексуальном домогательстве

В Египте суд оправдал четырехлетнего мальчика, которого обвиняли в сексуальных домогательствах. Ребенок поцеловал девочку-сверстника, и возмущенный отец девочки обратился в суд.

Об этом пишет BBC.

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Инцидент произошел в провинции Бухейра на севере страны.

Адвокат обвиняемого Мохаммед Хамаде рассказал, что отец поцелованной девочки не ограничился разговором с родителями парня, а подал на него официальную жалобу, после чего прокуратура передала это дело в специальный суд по мелким преступлениям. Суд отказался рассматривать дело, сославшись на то, что обвинение не входит в его юрисдикцию.

Однако, как рассказывает адвокат, на этом инцидент не был исчерпан: дело передали в суд высшей инстанции в городе Хоуш-Иса. Уже там мальчика признали невиновным, указав на необоснованность обвинений.

Инцидент бурно обсуждался в египетских социальных сетях: кто смеялся над отцом девочки, многие выступали с резкой критикой.

Суд, который оправдал ребенка, должен был заодно арестовать отца девочки и подвергнуть его психиатрической экспертизе,

– написал один из пользователей соцсети.

Некоторые выразили сомнение в том, что отец поцелованный девочки надеялся на какой-то другой результат в этом деле. В соцсетях пишут, таким образом он хотел выразить свое неодобрение такого поведения четырехлетнего романтика.