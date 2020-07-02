Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке из-за систематического политического давления. 3 июля в Раде могут рассмотреть этот вопрос. Глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха считает, что человек на должности главы НБУ, особенно в условиях глубокого и беспрецедентного экономического кризиса, способен сделать гораздо больше, чем просто таргетировать инфляцию.

Также политик отметил, что его полностью устроило бы, если бы Яков Смолий остался на посту, но немного изменил свой подход к реализации политики НБУ. Об этом Дмитрий Наталуха рассказал в программе "Есть вопрос" на 24 канале.

Читайте также Это не значит, что Смолий сдался, – Гончарук об отставке главы Нацбанка

Однако отметил, что Якову Смолию экономический комитет пытался не раз донести, что неправильной позицией является в период экономического спада фокусироваться исключительно на инфляционной стабильности.

"Очевидно, что желание или намерений менять свою политику у человека нет. Поэтому мне кажется, что его место должен занять кто-то другой", – отметил председатель комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады.

О высоком учетную ставку

По его словам, НБУ выставляет как достижение тот факт, что им удалось избежать банковского кризиса. Но если банки не кредитуют экономику, банковского кризиса никогда не будет.

Дмитрий Наталуха сообщил, что уровень кредитов в экономике в соответствии с ВВП составил 22%. И банки перестали кредитовать экономику из-за наличия высокой процентной ставки.

Такого минимума не было никогда. Это означает, что фактически в экономике нет денег. Нацбанк сознательно ставил на жертву экономический рост ради того, чтобы обеспечить ценовую стабильность,

– подчеркнул он.

Справка. Коммерческие банки сейчас выдают проценты на кредиты от 12% до 16%. Ставка Национального банка – 6%.

Кроме этого, руководитель экономического комитета рассказал, что один из основных рисков, которые указывают инвесторы, это отсутствие именно так называемой правового государства и уверенности в судебной системе. Но когда банки выстраивают свои прогнозы и выдают кредиты, уже приобщенные к соответствующей предыдущей ставке, они не могут за один день снизить эти ставки с условных 22% до 6%.

"Не в последнюю очередь потому, что до этого они вкладывали в депозитные сертификаты и ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов – 24 канал)", – указал он.

О политическом давлении на Якова Смолия

Причиной отставки глава Нацбанка Яков Смолий назвал систематическое политическое давление. Заметим, что финансовые и экономические специалисты с тревогой отреагировали на такое заявление. Например, финансовый аналитик, экс-заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз отметил, если независимости НБУ грозит отставка Смолия, то это уже не независимое учреждение.

Зато председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха не понимает заявления главы НБУ относительно политического давления.

По его словам, за этот год Якова Смолия приглашали на профильный комитет, а также на работу рабочей группы по восстановлению экономики, на которую он не пришел. Кроме этого, он регулярно присутствовал на заседании аппаратных совещаний у президента вместе с членами парламента и правительством.

Не понимаю, в какой момент это может считаться политическим давлением,

– прокомментировал он.

Заметим, что также негативно отреагировали на отставку главы Национального банка мировые экономисты и банкиры. В частности, представители Большой семерки заявили, что подрыв независимости Нацбанка может привести откат в развитии устойчивой финансовой системы Украины.