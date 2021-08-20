Полет на самолете организовали Гражданский воздушный патруль Харьковской ОГА. Маленькому Богдану 6 лет и он никогда не видел своего отца.

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Кружили над Харьковом

В Департаменте гражданской защиты Харьковской ОГА рассказали, что узнали о мечте мальчика подняться в небо. Он хотел полетать на самолете, как раньше это делал его отец. Вместе с мальчиком в этот день была его мама. Самолет поднялся в небо над Харьковом.

Для нас большая честь – исполнить мечту сына настоящего героя, защитника Украины, который отдал жизнь за нашу страну, за нашу свободу и независимость

– отметил директор департамента Иван Сокол.



Вид из кабины самолета во время этого полета / Фото Харьковская ОГА

Что известно об отце мальчика