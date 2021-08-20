Полет на самолете организовали Гражданский воздушный патруль Харьковской ОГА. Маленькому Богдану 6 лет и он никогда не видел своего отца.
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Кружили над Харьковом
В Департаменте гражданской защиты Харьковской ОГА рассказали, что узнали о мечте мальчика подняться в небо. Он хотел полетать на самолете, как раньше это делал его отец. Вместе с мальчиком в этот день была его мама. Самолет поднялся в небо над Харьковом.
Для нас большая честь – исполнить мечту сына настоящего героя, защитника Украины, который отдал жизнь за нашу страну, за нашу свободу и независимость
– отметил директор департамента Иван Сокол.
Вид из кабины самолета во время этого полета / Фото Харьковская ОГА
Что известно об отце мальчика
- Участник АТО Дмитрий Приходько родился в Лозовой Харьковской области.
- В 2010 году его призвали в 25 отдельной бригады Воздушно-десантных войск.
- Там он проходил срочную службу в должности разведчика-дальномерщика.
- 1 апреля 2011 года Дмитрий совершил свой первый прыжок с парашютом.
- Военный погиб при выполнении боевых задач 17 августа 2014 года.
- Это произошло во время обстрела возле поселка Ждановка.
- 14 ноября 2014 года указом Президента Украины военного посмертно наградили орденом "За мужество" 3 степени.