Как его отец: в Харькове осуществили мечту сына погибшего десантника

20 августа 2021 , 19:45
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Источник:

Харьковская ОГА

В Харькове 19 августа осуществили мечту Богдана Приходько. Маленький сын погибшего в 2014 году десантника поднялся в небо на самолете, как когда-то это делал его отец.

Полет на самолете организовали Гражданский воздушный патруль Харьковской ОГА. Маленькому Богдану 6 лет и он никогда не видел своего отца.

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Кружили над Харьковом

В Департаменте гражданской защиты Харьковской ОГА рассказали, что узнали о мечте мальчика подняться в небо. Он хотел полетать на самолете, как раньше это делал его отец. Вместе с мальчиком в этот день была его мама. Самолет поднялся в небо над Харьковом.

Для нас большая честь – исполнить мечту сына настоящего героя, защитника Украины, который отдал жизнь за нашу страну, за нашу свободу и независимость
– отметил директор департамента Иван Сокол.


Вид из кабины самолета во время этого полета / Фото Харьковская ОГА

Что известно об отце мальчика

  • Участник АТО Дмитрий Приходько родился в Лозовой Харьковской области.
  • В 2010 году его призвали в 25 отдельной бригады Воздушно-десантных войск.
  • Там он проходил срочную службу в должности разведчика-дальномерщика.
  • 1 апреля 2011 года Дмитрий совершил свой первый прыжок с парашютом.
  • Военный погиб при выполнении боевых задач 17 августа 2014 года.
  • Это произошло во время обстрела возле поселка Ждановка.
  • 14 ноября 2014 года указом Президента Украины военного посмертно наградили орденом "За мужество" 3 степени.
Автор: Олександр Марчак