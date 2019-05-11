Его дочь умерла, потому что не было паспорта РФ: ошеломляющая история крымского патриота

Сергей Зуб, крымский врач-анестезиолог, не уехал из Крыма после его аннексии Россией, ведь не хотел покидать дом, которому посвятил всю свою жизнь. Однако мужчина постоянно выражал свою поддержку Украине, за что поплатился карьерным ростом и задержанием. Худшим для Сергея стала смерть собственной дочери, которую не хотела забирать скорая из-за отсутствия у нее российского паспорта.

Журналисты программы "Крым.Реалии" записали эксклюзивные истории жителей Крыма с различными политическими позициями и взглядами. Они расспросили людей, которые были за и против референдума 2014 года, которые во время аннексии поддерживали Украину или по собственному желанию перешли под российский флаг.

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Сергей – врач-анестезиолог. Работает в роддоме. Собственный дом, в котором живет, он покрасил в цвета украинского флага уже при России.

Вся моя жизнь в этом доме. Все, что я зарабатывал, я вкладывал в этот дом. Душу... Поэтому одна из причин, почему я после оккупации не поехал, – это вот этот дом. А желтый, синий... Нравятся цвета такие (улыбается – 24 канал),

– рассказал Сергей.

На референдум не ходил, в августе 2014 года праздновал день Государственного флага в центре Симферополя.

На велосипед сел, привязал палку, к ней – флаг Украины. И на день флага Украины в 2014 году я выехал,

– показал Сергей.

Кто-то доносит. Приезжает крымская самооборона.

Начали меня заламывать. Потом подъехал автобус, людей так 20, меня заломили, посадили в автобус. Тогда я впервые обрадовался, когда меня везли в милицию. Когда я услышал – куда его везем – на Футболистов! А у нас там на Футболистов (улица – 24 канал) – отделение милиции. Я так сильно обрадовался, что не на лесополосу везут,

– вспоминает мужчина.

Сергея оштрафовали за ругань в парке, еще и на работе объявили строгий выговор.

"Я говорю: подождите, то, что я в свой выходной день с флагом Украины праздновал День флага – это же не значит, что я плохой врач. На что он мне сказал: а есть другое мнение. То есть – плохой ты врач! Тебя надо уволить", – рассказал Сергей.



Сергей в День флага

Чтобы не вылететь с работы, Сергей добровольно уходит с должности заведующего отделения. Которое создал с нуля.

Я бы не смог сейчас быть заведующим отделения, потому что я бы не смог молчать, я бы не смог выполнять приказы руководства. Я побуду врачом. При этой власти,

– утверждает крымчанин.

И вовсе не проблемы на работе заставляют сильного мужчину плакать. "Просто начинаешь переживать... (закрывает рукой лицо – 24 канал)", – сказал Сергей.



Сергей расчувствовался, ведь начал рассказывать о своей дочери

Дочь Кристина погибла в 25 лет. Умерла, потому что не имела российских документов.

Просто она приболела. Ну болела спина. Ее скорая не забирала, потому что она долго не получала российский паспорт. Конечно, у нее и не было ОМС (обязательного медицинского страхования – 24 канал). В 7 часов была вызвана скорая, в 9 ее привезли в больницу. И привезли с остановкой сердца. У нее был септический шок. Я в своей жизни кучу людей с септическим шоком спас,

– рассказал Сергей.

Ее дочь Алиса помнит маму по фото.

"Она на небе. А ты здесь. У меня две мамы. То есть она вот так себе разложила", – крымчанка Татьяна Дуб объяснила, как Алиса воспринимает смерть своей мамы.



Сергей и внучка Алиса



Татьяна Дуб



Дочь Сергея, которая умерла, потому что не было российских документов

Украинскую опеку на внучку оформляли полтора года. Сергей хотел бы, чтобы Украина упростила бюрократические процедуры для крымчан.

"Многие хотят продолжать жить в украинском правовом поле. Получить паспорт в 16 лет украинский. Получить биометрический паспорт. Ну помогите. Есть мобильный сервисный центр. Паспортный... Приехали на границу, люди подошли. Пусть они на месте оформят все документы и решат все свои вопросы", – подчеркнул Сергей.

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После пяти лет оккупации, потеряв самое дорогое – ребенка – он жаждет только одного.

Освобождение. Несмотря на все. Закрыть глаза – открыть глаза, проснуться – и ты в Украине с украинским флагом. И все вернулось так, как было. Хотя бы. Но я понимаю, что чудес в жизни не бывает. Меня пугает, что готовится большая война. По крайней мере, Россия к ней готова. Она уже готова. Народ подготовлен. "Расчеловечивание" состоялось украинцев. Для народа мы фашисты хунта, которую надо уничтожать как Гитлера,

– подытожил Сергей.

Видео: сюжет программы "Крым.Реалии" про Сергея Дуба​

Полный выпуск программы "Крым. Реалии" – читайте здесь.

Ведущий программы – Дмитрий Евчин.