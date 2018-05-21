00:56
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
8°C
22°C 8°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
  • пятница
    23°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Его пытали бесконечно, – глава Меджлиса о задержанном российскими силовиками харьковчанина

29 Читати новину українською
Рефат Чубаров
Рефат Чубаров / Фото из открытых источников

Харьковчанина Александра Стешенко, которого задержала ФСБ на админгранице с Крымом, в изоляторе аннексированного полуострова пытали российские силовики.

Об этом со ссылкой на адвокатов сообщает председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте также: "Молча перевернули все здание" ФСБ начало новую волну обысков в домах крымских татар

"Его пытали бесконечно. Его топили в море много раз. А через какой-то момент, когда он дал те показания, которые устраивали ФСБ, его заставили звонить близким и отказаться от тех адвокатов, благодаря которым мы получили эти данные. Над Стешенко в ФСБ идет дальнейшее давление, и, боюсь, не только моральное", – сказал глава Меджлиса.

О том, что харьковчанина удерживали в спецприемнике на полуострове, узнали адвокат Эдем Семедляев и Эмиль Курбединов.

Семедляеву удалось с ним однажды встретиться. Он успел сказать, что к нему осуществляются меры принуждения, он не детализировал,
–- отметил Чубаров.

Кроме того, Чубаров рассказал другую версию, которая существует о Стешенко. Мол, 11 апреля на админгранице его не задерживали, а сделали это на вокзале Симферополя, где он якобы курил в непредназначенном месте. Альтернативная версия говорит о том, что после замечаний полиции Стешенко начал сопротивляться, за что его и задержали.

Напомним, Александра Стешенко задержали на административной границе с Крымом российские силовики. Последний раз харьковчанин выходил на связь 11 апреля. По словам адвоката, в поисках Стешенко он посетил несколько крымских судов, ФСБ, управление пограничной службы и непосредственно место, где удерживали Стешенко.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Рефат Чубаров ФСБ Аннексия Крыма Новости Харькова Новости Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 21 мая: отравление детей в Николаеве, скандал с Берлускони
21 мая, 22:05 Главные новости 21 мая: отравление детей в Николаеве, скандал с Берлускони
536
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 мая, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 922
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
21 мая, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
21 мая, 19:39 Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
Вікторія Кутьїна 504
Финансовый директор
21 мая, 19:02 Финансовый директор "Укрзализныци": "Совковые" поезда уходят в прошлое
Яніна Ткачук 631
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук