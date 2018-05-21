Его пытали бесконечно, – глава Меджлиса о задержанном российскими силовиками харьковчанина

Харьковчанина Александра Стешенко, которого задержала ФСБ на админгранице с Крымом, в изоляторе аннексированного полуострова пытали российские силовики.

Об этом со ссылкой на адвокатов сообщает председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Его пытали бесконечно. Его топили в море много раз. А через какой-то момент, когда он дал те показания, которые устраивали ФСБ, его заставили звонить близким и отказаться от тех адвокатов, благодаря которым мы получили эти данные. Над Стешенко в ФСБ идет дальнейшее давление, и, боюсь, не только моральное", – сказал глава Меджлиса.

О том, что харьковчанина удерживали в спецприемнике на полуострове, узнали адвокат Эдем Семедляев и Эмиль Курбединов.

Семедляеву удалось с ним однажды встретиться. Он успел сказать, что к нему осуществляются меры принуждения, он не детализировал,

–- отметил Чубаров.

Кроме того, Чубаров рассказал другую версию, которая существует о Стешенко. Мол, 11 апреля на админгранице его не задерживали, а сделали это на вокзале Симферополя, где он якобы курил в непредназначенном месте. Альтернативная версия говорит о том, что после замечаний полиции Стешенко начал сопротивляться, за что его и задержали.

Напомним, Александра Стешенко задержали на административной границе с Крымом российские силовики. Последний раз харьковчанин выходил на связь 11 апреля. По словам адвоката, в поисках Стешенко он посетил несколько крымских судов, ФСБ, управление пограничной службы и непосредственно место, где удерживали Стешенко.