"Его ведь не поздравили": как в РПЦ реагируют на Томос для Православной церкви Украины

В РПЦ убеждены, что православные церкви не признают результатов Объединительного собора. При этом там надеются на возвращение "ситуации на свое место" и заявляют об общей истории и культуре.

Об этом заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, пишет "Интерфакс".

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Накануне Рождества, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Украине Томос об автокефалии. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

В РПЦ не устают делать новые заявления по поводу создания ПЦУ. Так, представитель РПЦ утверждает, что православные церкви отказались признавать итоги Объединительного собора в Киеве, имея в виду сербскую и польскую.

Епифания же никто не поздравил из глав поместных Церквей, а церковный протокол такого двухнедельного молчания не предусматривает,

– говорят там.

Зато в РПЦ вспомнили, что главу УПЦ МП Онуфрия якобы поздравили на следующий день. Однако там считают, что все вернется "на свое место". А объясняют все тем, что "у нас много общего и богатая история и культура".

Накануне, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора в ПЦУ решило перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

Смотрите видео: Украина получила Томос об автокефалии

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Православную церковь в Украине?​9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.