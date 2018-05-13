Его взгляды сформировались во Франции, – Кадыров оправдался за чеченца-горлореза

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что на прохожих в Париже напал мужчина, который родился в Чечне. Впрочем, Кадыров подчеркнул, что взгляды нападающего сформировало французское общество.

Об этом Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

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Хамзат Азимов действительно после достижения 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако, этот паспорт сейчас является недействительным, так как в 20 лет он не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции,

– написал лидер Чечни.

Кроме этого, он отметил, что нападавший, который устроил резню в центре Парижа, только родился в Чечне, а вот взросление и формирование его личности произошло во французском обществе.

Более того, Кадыров обвинил Францию и весь западный мир в создании тепличных условий всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности, а также в неумении воспитывать детей. Также он намекнул, что якобы знает о связи этого террориста с французской полицией.

"Еще раз напоминаю, что Хамзат вырос во Франции и стал преступником в этой стране. Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, его судьба сложилась бы по-другому!" – подытожил Рамзан Кадыров.



Кадыров посвятил чеченскому горлорезу, который устроил резню в Париже, огромный текст в Telegram

Напомним, 12 мая вечером, в центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Погибло 2 человек, включая нападавшего. Его застрелили правоохранители. Дело расследуют как террористический акт.



Впоследствии ответственность за этот теракт в центре Парижа взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".