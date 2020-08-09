Патрульного полицейского из Одесской области уволили за то, что он опоздал на вызов, потому что по дороге застрял в грязи.

Мужчина безрезультатно пытался обжаловать приказ об увольнении, Одесский окружной административный суд ему отказал. Об этом сообщило издание "Думская".

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Что известно о причине опоздания

Вызов поступил 23 января 2020 года в село Черная Окнянского района. Женщина требовала вернуть ее мужу паспорт, который забрали полицейские. Патрульные решили объехать плохой участок дороги, поэтому поехали через лесопосадку и поле, где застряли в грязи и лужах.

Из ловушки спас знакомый на микроавтобусе, а на вызов полицейский прибыл через полтора часа. За это время туда уже приехал другой экипаж полиции.

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Представитель ГУНП в Одесской области требовал в суде оставить в силе приказ об увольнении. По его словам, ранее уволенный неоднократно привлекался за нарушение служебной дисциплины и дискредитировал звание полицейского.

Во время инцидента 23 января уволенный якобы неприлично ругался по телефону с диспетчером и отказался называть причину своего опоздания на вызов.