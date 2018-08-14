Ей нужен перерыв, – мама Панеттьери рассказала о ее жизни после развода с Кличко

Актриса Хайден Панеттьери, которая недавно разорвала длительные отношения с боксером Владимиром Кличко, наслаждается свободой и ходит на свидания.

Мама Хайден Лесли Вогель рассказала, как сейчас живется ее дочери после развода с украинским боксером, пишетRadar Online.

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Также она прокомментировала недавнюю новость о том, что актрису якобы видели пьяной.

"Она очень долго работала. Ей было нелегко, ей нужен перерыв", – сказала Лесли.

Женщина отметила, что Хайден молодая девушка, которая просто свободная и развлекается.

Каждой молодой женщине ее возраста, в частности, той, которая находится в центре внимания, разрешено развлекаться,

– отметила мама актрисы.

Как указывает издание, пьяную Пенетьери в компании ее нового парня Брайана Хикерсона видели на выходе из одного из заведений в Лос-Анджелесе. По словам очевидцев, актрису очень тошнило.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

В то же время Лесли Вогель заверила, что с ее дочерью все прекрасно и она лично контролирует ситуацию.

"Я теперь рядом, она живет просто за углом. Я уделяю ей внимание. Я слежу", – сказала она.

"Все допускают ошибки, но когда ты под прицелом камер, даже самую мелкую погрешность раздувают до чрезвычайных размеров", – добавила Лесли.

Напомним, Пенетьери выставила на продажу дом в Нэшвилле, где жила с Кличко, и перебралась в Лос-Анджелес.