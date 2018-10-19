Екатерина Кухар снялась с мужем в чувственной фотосессии
Украинская прима-балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар вместе с мужем, премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым, снялись в фотосессии в чувственных образах.
Фотосессия, опубликованная на портале JS, посвященная мировой премьере балета "Дети ночи. Андрогин" с участием Екатерины и Александра. Эта постановка создана специально для супругов хореографом и артистом с Staatsbalett Berlin Александром Абдукаримовым.
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Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Кухар позировала в обольстительных нарядах, в частности в шелковом платье и телесном боди, которое подчеркнуло ее фантастическую фигуру.
Екатерина Кухар показала замечательную фигуру
Источник: 24 Канал
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