Екатерину Гандзюк самолетом доставили в Киевский ожоговый центр

Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой, привезли в Киевский ожоговый центр. Сюда ее доставили самолетом из Херсона.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала наша корреспондентка.

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Врачи отказываются комментировать состояние пострадавшей, пока не проведут тщательные обследования. Ранее состояние активистки комментировали херсонские медики. Они отметили, что она находится в стабильно тяжелом состоянии, но она контактная и сознательная.

Ее жизненные функции нормализованы. 30% тела поражены – лицо, руки, ноги, грудная клетка.

Активисты, которые поддерживают Екатерину, уже направляются из Херсона в Киев.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.