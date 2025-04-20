Немецкая компания продавала в Россию хром для производства пушек, – Handelsblatt

Компания EKC.AG из баварского города Вюрцбург поставляла в Россию хром, несмотря на санкции и войну в Украине. Его используют, в частности, для производства военной техники.

Об этом говорится в расследовании немецкого издания Handelsblatt, обнародованном в пятницу, 18 апреля, передает 24 Канал. Заметим, что учредителями компании являются россияне.

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Что известно о компании

Согласно экспортным данным, на немецкую фирму пришлось около половины поставок хрома в Россию в период с января 2023 по апрель 2024 года. Их стоимость, по данным издания, составила 24,2 миллиона евро.

На сайте компании указано, что ее основал в 2006 году Владимир Платунов, который сейчас является ее генеральным директором. Финансовый директор - Евгений Порохня, менеджер по продажам – Олег Крылов. Всего в компании работает 21 сотрудник.

Handelsblatt пишет, что на сайте перечислены шесть из них, и все они говорят на русском. У компании есть представительства в Китае и Турции, а также филиалы в США и Словении. Сама фирма называет себя "глобальным сырьевым трейдером".

Порохня подтвердил, что они с Платуновым являются гражданами России, но уже 28 лет живут в Германии. Они также имеют соответствующие налоговые номера. Хром закупают в Южной Африке и доставляют к месту назначения.

На сайте EKC.AG сказано, что в первые годы она "помогала немецким компаниям находить поставщиков определенного сырья, особенно в странах СНГ". После 2009 года фирма расширила деятельность.

Указано, что сейчас компания занимается по всему миру "промышленностью и энергетикой, а также промышленными минералами, такими как хромовая руда, сырой боксит, плавленый магнезит, графит и кварц".

Кому поставляли хром

В ходе расследования выяснилось, что среди клиентов EKC.AG в России в 2017 году был "Уралвагонзавод", где производят бронетехнику для российской армии. Впрочем, неизвестно, было ли это и после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Сам Порохня заявил, что нет. По его словам, Россия не нуждается в хромовой руде, поскольку имеет собственные запасы. Интересно, что в 2025 году EKC.AG попала в санкционный список Великобритании, на что в компании возмутились.

Финансовый директор назвал это "незаконным". В свою очередь издание отмечает, что с 2023-го по апрель 2024 года хром не входил ни в один санкционный список, поэтому поставки EKC.AG в Россию не нарушали никаких ограничений.