Екологічний податок на благо охорони довкілля

Доки весь цивілізований світ бореться з екологічними забрудниками, приймаючи все нові та нові закони, аби врятувати довкілля, Україна йде в протилежному напрямку. Адже навіть кошти від екологічного податку втрачаються не за призначенням!

Не один рік екологи оббивають урядові пороги, аби змінити цю плачевну ситуацію. І ось нарешті можновладці заявили про намір прийняти новий екологічний закон за європейським зразком, який вирішить дану проблему. Новий законопроект передбачає, що кошти "екологічного податку" будуть спрямовані виключно на розв'язання екологічних проблем.

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Україні потрібен закон, на кшталт американського про "Суперфонд", – наголошує Голова ГО "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф" Олег Бондаренко. – Щоб усі кошти були зосереджені в спеціальному фонді, а не розчинялись в дохідній частині бюджету. І ці гроші повинні мати чітке цільове призначення – охорона природи!

У грудні 2014 року парламент вніс зміни до Бюджетного кодексу України, у зв'язку з чим кошти, які надійшли в результаті сплати екологічного податку, почали надходити в загальний фонд державного бюджету. Це негативно вплинуло на виконання цільових програм з вирішення екологічних проблем. Збагнувши проблему, Рада мала намір скасувати поправку до Бюджетного кодексу та розробити механізм, за яким кошти від екологічного податку повинні були направлятися до екоспецфонду. У першому читанні законопроект №2830, яким вносяться зміни до Бюджетного кодексу щодо цільового спрямування коштів, що надійшли від сплати екологічного податку, підтримали 233 народних депутатів. Проте загалом законопроект не був підтриманий.

Від 7 грудня 2017 року Законом України були внесені зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, вони стосуються екологічного податку. Підприємства, що забруднюють довкілля, сплачують у держбюджет за шкідливі викиди на 11,2% більше. Проте зібрані кошти у бюджеті або "розчиняються", або йдуть на другорядні потреби та не за цільовим призначенням.

Експерти наголошують, що екологічний податок, який щоквартально сплачують промислові виробництва, і який обчислюється мільярдами гривень, не використовується в повному обсязі на охорону довкілля. Гроші приймає загальний бюджет, і невідомо, куди вони використовуються. І лише невеликий відсоток від цих коштів спрямовується на природоохоронні заходи.

Новий законопроект про забезпечення екологічної безпеки передбачає, що кошти "екологічного податку" будуть спрямовані виключно на розв'язання екологічних проблем, за основу тут узятий європейський досвід. На даний час проект закону обробляє профільний комітет Ради. Депутати обіцяють найближчим часом його можна буде винести на голосування і затвердити в першому читанні. Екологи сподіваються, що це не чергові пусті обіцянки нардепів, і твердо намірені стояти на сторожі вирішення цього важливого питання.

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