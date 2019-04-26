20:18
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Все про экологию
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Все про экологию

      Екологічний податок на благо охорони довкілля

      102
      Екологічний податок будуть спрямовувати на розв'язання екологічних проблем
      Екологічний податок будуть спрямовувати на розв'язання екологічних проблем / Фото з відкритих джерел

      Доки весь цивілізований світ бореться з екологічними забрудниками, приймаючи все нові та нові закони, аби врятувати довкілля, Україна йде в протилежному напрямку. Адже навіть кошти від екологічного податку втрачаються не за призначенням!

      Не один рік екологи оббивають урядові пороги, аби змінити цю плачевну ситуацію. І ось нарешті можновладці заявили про намір прийняти новий екологічний закон за європейським зразком, який вирішить дану проблему. Новий законопроект передбачає, що кошти "екологічного податку" будуть спрямовані виключно на розв'язання екологічних проблем.

      Читайте також: Захист природи в Україні: моніторинг – важливо, але...

      Україні потрібен закон, на кшталт американського про "Суперфонд", – наголошує Голова ГО "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф" Олег Бондаренко. – Щоб усі кошти були зосереджені в спеціальному фонді, а не розчинялись в дохідній частині бюджету. І ці гроші повинні мати чітке цільове призначення – охорона природи!

      У грудні 2014 року парламент вніс зміни до Бюджетного кодексу України, у зв'язку з чим кошти, які надійшли в результаті сплати екологічного податку, почали надходити в загальний фонд державного бюджету. Це негативно вплинуло на виконання цільових програм з вирішення екологічних проблем. Збагнувши проблему, Рада мала намір скасувати поправку до Бюджетного кодексу та розробити механізм, за яким кошти від екологічного податку повинні були направлятися до екоспецфонду. У першому читанні законопроект №2830, яким вносяться зміни до Бюджетного кодексу щодо цільового спрямування коштів, що надійшли від сплати екологічного податку, підтримали 233 народних депутатів. Проте загалом законопроект не був підтриманий.

      Від 7 грудня 2017 року Законом України були внесені зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, вони стосуються екологічного податку. Підприємства, що забруднюють довкілля, сплачують у держбюджет за шкідливі викиди на 11,2% більше. Проте зібрані кошти у бюджеті або "розчиняються", або йдуть на другорядні потреби та не за цільовим призначенням.

      Експерти наголошують, що екологічний податок, який щоквартально сплачують промислові виробництва, і який обчислюється мільярдами гривень, не використовується в повному обсязі на охорону довкілля. Гроші приймає загальний бюджет, і невідомо, куди вони використовуються. І лише невеликий відсоток від цих коштів спрямовується на природоохоронні заходи.

      Новий законопроект про забезпечення екологічної безпеки передбачає, що кошти "екологічного податку" будуть спрямовані виключно на розв'язання екологічних проблем, за основу тут узятий європейський досвід. На даний час проект закону обробляє профільний комітет Ради. Депутати обіцяють найближчим часом його можна буде винести на голосування і затвердити в першому читанні. Екологи сподіваються, що це не чергові пусті обіцянки нардепів, і твердо намірені стояти на сторожі вирішення цього важливого питання.

      Читайте також: Дорогі відходи: чому Україна тоне в смітті

      blog_ava
      Страстная неделя 2019: что можно и нельзя делать в последние дни перед Пасхой
      сегодня
      24988
      Автор: Все про экологию
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Налоги Экология
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      сегодня , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 42
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      сегодня , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 204
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      сегодня , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 463
      Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      сегодня , 17:17 Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      Віталій Ковач 570
      Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      сегодня , 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      Настя Сукач 667
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук