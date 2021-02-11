В екологічну модернізацію двох меткомбінатів, що розташовані в Маріуполі, Група Метінвест за 5 років направила майже 9 млрд гривень.

Попри економічну кризу, пандемію коронавірусу та просідання металургії в світі, компанія продовжила працювати над зниженням викидів і підвищенням екологічності виробництв на меткомбінаті імені Ілліча та "Азовсталі".

Лише в 2020 році Група Метінвест направила на екологічні проекти меткомбінатів рекордну суму – 3 959,7 млн ​​грн. Ці інвестиції дозволили завершити відразу 7 великих екологічних проектів. Зокрема, запустити в експлуатацію системи аспірації на "Азовсталі", роботи над якими стартували в попередні роки. А також запустити газоочисне відділення десульфітації чавуну, аспіраційну установку міксерного відділення та істотно просунутися вперед у проведенні капітального ремонту коксових батарей.

В цей же час на ММК імені Ілліча сконцентрувалися, зокрема, на встановленні нових фільтрів, що очищають повітря від сухого дрібнодисперсного пилу та на реконструкції аспіраційних систем в доменних печах.

В результаті цих зусиль, які вже визнані найбільшим екологічним проектом за роки Незалежності, викиди на ММК імені Ілліча дорівнюють європейським стандартам.

Сумарно на вдосконалення потужностей ММК імені Ілліча і "Азовсталі" за останні 5 років було направлено 8,84 млрд грн. За ці гроші також були модернізовані промислові агрегати, встановлені ефективні очисні системи. Завдяки цьому викиди цих підприємств не перевищують гранично допустимих значень.

"Метінвест щорічно збільшує інвестиції в екологічну модернізацію металургійного виробництва, покроково впроваджуючи на підприємствах Групи кращий міжнародний досвід. Це дозволяє знизити рівень викидів до встановлених міжнародних норм і поліпшити умови праці наших співробітників. Ми планомірно йдемо до унікальної для України чистої металургії", – підкреслив генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Енвер Цкітішвілі.

На досягнутому в Групі Метінвест зупинятися не збираються. Після введення в експлуатацію всіх нових фільтрів викиди пилу на аглофабриці комбінату знизяться на 90%, а сірки – на 46%.