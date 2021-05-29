Про таку ініціативу розповів колишній в'язень Кремля, а сьогодні перший заступник Черкаської ОДА Роман Сущенко. Заяву підписали багато ексбранців.
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Перед Росією потрібно поставити чітку вимогу – звільнення українців
У зверненні мовиться, що вони надіслали відкриті листи до держсекретаря США Ентоні Блінкена та трьох глав МЗС країн Бенілюксу – під час їхніх візитів до Києва. Експолітв'язні наголошують, що перед Росією потрібно поставити чітку вимогу – безумовне звільнення українців. Саме це має бути першочерговою умовою для переговорів на будь-яку тему.
Звертаємось до вас (президента – 24 канал) із вимогою консолідувати зусилля з нашими стратегічними партнерами задля звільнення кількасот громадян України. І не шляхом закулісних торгів та загляданням в очі російсько-імперському загарбникові, а відвертою і чесною позицією,
– мовиться у спільній заяві.
Раніше ексбранці створили Платформу "Звільнення в'язнів"
Зазначимо, що колишні ув'язнені створили Платформу "Звільнення в'язнів". Це позапартійне об'єднання, мета якого – звільнити українців, яких незаконно утримує Кремль.
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