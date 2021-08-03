Биткоины на 13 миллионов: экс-глава Харьковской ОГА не смог объяснить состояние

Бывший глава Харьковской ОГА Алексей Кучер попал в список госслужащих, которых подозревают в ложном декларировании. Он не смог объяснить происхождение биткоинов на сумму 13 миллионов гривен. Об этом сообщили 3 августа.

Сейчас Кучер работает председателем Государственной регуляторной службы Украины. Мужчина был на посту главы Харьковской области в 2019 – 2020 годах. Однако "не сходятся" цифры в декларации, которую он подал ранее.

К теме Депутаты, экс-глава ОГА и судья: НАПК выявило признаки уголовных преступлений в 12 декларациях

Состояние больше, чем заработок

Сообщают, что мужчина не смог документально подтвердить покупку 77 биткоинов. По мнению аудиторов, проводивших проверку, у чиновника не было средств на приобретение криптовалюты.

Речь идет о периоде с 2001 по 2018 года, когда чиновник официально заработал лишь 131 тысячу гривен. Поэтому предположили, что указанные в декларации суммы отличаются от реальных, которые на тот момент достигали примерно 13 миллионов гривен.

Когда он задекларировал криптовалюту

Кучер задекларировал эти биткоины, когда был кандидатом на пост председателя Харьковской ОГА. Тогда он оценил имеющуюся криптовалюту в 300 тысяч долларов. Однако следует отметить, что впоследствии биткоины начали стоить дороже.

Когда эти монеты превысили отметку в 50 тысяч долларов, стоимость актива начала составлять примерно 110 миллионов гривен.

По состоянию на 3 августа 77 биткоинов стоят почти 79 миллионов гривен (почти 3 миллиона долларов). Для сравнения, за год на должности главы области Кучер заработал 518 тысяч гривен.

Другие "сомнительные" чиновники

В список возможных нарушителей также попали двое экс-заместителей Кучера, которые работали с ним в ОГА. У Руслана Тихонченко нашли несоответствия в декларациях примерно на 2 миллиона гривен. А у другого заместителя Тараса Пастуха – на 1,2 миллиона.

Заметьте Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложь в декларациях

Накажут ли их

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции результаты своих проверок передает компетентным правоохранительным органам. А там уже решают возбуждать ли уголовное производство и расследовать факты возможной коррупционной деятельности.