12:15
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Елена Трибушная
      СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Елена Трибушная

      Экспресс фонд президента : проект под выборы?

      20
      Пётр Порошенко
      Пётр Порошенко / Getty Images

      В проекте бюджета Украины на 2019 нашли миллиард гривен на президентский фонд Порошенко.

      Сегодня ночью Рада будет пилить бюджет процветания. Особое процветание ожидает молодых ученых. На их светлые головы именем президента вдруг должен обрушиться золотой дождь грантов! Никогда не было – и вот нашли. Из новоиспеченного Фонда Президента Украины, которому из бюджета процветания отпилят 1 миллиард гривен. Это 36 миллионов долларов. И надо было бы порадоваться за молодых ученых. Но мешает жадность и популизм, причем не мои, а президента.

      Фонд Президента Украины был создан 16 дней назад. За две недели до распила бюджета и за полтора месяца до старта президентской кампании. Фонду еще не успели склепать сайт, но успели – страничку на Википедии на скорую руку. И не потому, что президент вдруг озаботился мрачным будущим молодых ученых. А потому что он озабочен собственным мрачным будущим. В котором Порошенко пролетает мимо второго срока еще более очевидно, чем деньги – мимо молодых ученых.

      Теперь благодаря Фонду Президента Украины президент получит дополнительный миллиард гривен на предвыборный пиар на молодых ученых. По совету политтехнологов, накануне выборов президент перерезает ленточки на всем, на что можно ее нацепить. На молодых ученых за миллиард гривен можно нацепить миллионы ленточек. А потом перерезать.

      Читайте также: Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан

      Жадность в том, что деньги на ленточки президент вынимает из карманов налогоплательщиков, а не из собственного.

      В рейтинге богачей журнала "Новое Время" президент Украины занимает приятное шестое место. Его состояние оценили в 1,1 миллиард долларов. И за год оно выросло на 10%. Если бы президент хотел быть, например, украинским Биллом Гейтсом, он выделил бы миллиард гривен на поддержку молодых ученых, развитие науки и инновации из своего миллиарда долларов. 36 миллионов американских – это всего 3% его состояния. Которое за год, напоминаю, выросло на 10%.

      И немного из реальной жизни молодых ученых. Месяц назад мы профинансировали инновации в лицее, где учится мой сын. Школа – одна из лучших по ЗНО в стране, но совершенно старая и убогая по внешнему виду и комфорту. Информатикой и физкультурой молодые ученые в физико-математическом лицее занимаются… в тетрадях.

      Чтобы помочь нашим молодым ученым, мы тоже осенью зарегистрировали Фонд. Он наполняется деньгами родителей. Из наших денег мы в прошлом месяце профинансировали в школе нереальные инновации – купили и поставили в уборной для мальчиков три писсуара. А скоро еще купим дополнительный унитаз! Потому что молодые ученые не успевают за перемену сходить в наш убогий туалет. А потом еще профинансируем вообще нанотехнологии – поставим замки на двери в уборной. Круто, правда? И стены покрасим. Кто-то же должен поддерживать молодых ученых до тех пор пока они не уедут из страны, где есть деньги на ленточки, но нет – на молодых ученых.

      Читайте также: Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится

      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Президент Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук