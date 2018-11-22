Экспресс фонд президента : проект под выборы?

В проекте бюджета Украины на 2019 нашли миллиард гривен на президентский фонд Порошенко.

Сегодня ночью Рада будет пилить бюджет процветания. Особое процветание ожидает молодых ученых. На их светлые головы именем президента вдруг должен обрушиться золотой дождь грантов! Никогда не было – и вот нашли. Из новоиспеченного Фонда Президента Украины, которому из бюджета процветания отпилят 1 миллиард гривен. Это 36 миллионов долларов. И надо было бы порадоваться за молодых ученых. Но мешает жадность и популизм, причем не мои, а президента.

Фонд Президента Украины был создан 16 дней назад. За две недели до распила бюджета и за полтора месяца до старта президентской кампании. Фонду еще не успели склепать сайт, но успели – страничку на Википедии на скорую руку. И не потому, что президент вдруг озаботился мрачным будущим молодых ученых. А потому что он озабочен собственным мрачным будущим. В котором Порошенко пролетает мимо второго срока еще более очевидно, чем деньги – мимо молодых ученых.

Теперь благодаря Фонду Президента Украины президент получит дополнительный миллиард гривен на предвыборный пиар на молодых ученых. По совету политтехнологов, накануне выборов президент перерезает ленточки на всем, на что можно ее нацепить. На молодых ученых за миллиард гривен можно нацепить миллионы ленточек. А потом перерезать.

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Жадность в том, что деньги на ленточки президент вынимает из карманов налогоплательщиков, а не из собственного.

В рейтинге богачей журнала "Новое Время" президент Украины занимает приятное шестое место. Его состояние оценили в 1,1 миллиард долларов. И за год оно выросло на 10%. Если бы президент хотел быть, например, украинским Биллом Гейтсом, он выделил бы миллиард гривен на поддержку молодых ученых, развитие науки и инновации из своего миллиарда долларов. 36 миллионов американских – это всего 3% его состояния. Которое за год, напоминаю, выросло на 10%.

И немного из реальной жизни молодых ученых. Месяц назад мы профинансировали инновации в лицее, где учится мой сын. Школа – одна из лучших по ЗНО в стране, но совершенно старая и убогая по внешнему виду и комфорту. Информатикой и физкультурой молодые ученые в физико-математическом лицее занимаются… в тетрадях.

Чтобы помочь нашим молодым ученым, мы тоже осенью зарегистрировали Фонд. Он наполняется деньгами родителей. Из наших денег мы в прошлом месяце профинансировали в школе нереальные инновации – купили и поставили в уборной для мальчиков три писсуара. А скоро еще купим дополнительный унитаз! Потому что молодые ученые не успевают за перемену сходить в наш убогий туалет. А потом еще профинансируем вообще нанотехнологии – поставим замки на двери в уборной. Круто, правда? И стены покрасим. Кто-то же должен поддерживать молодых ученых до тех пор пока они не уедут из страны, где есть деньги на ленточки, но нет – на молодых ученых.

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