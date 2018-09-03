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"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків

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"Екзотичне весілля" – рецензія на фільм
"Екзотичне весілля" – рецензія на фільм / Кадр з фільму

Він вважає тріумфом волі відсутність трупів у своєму підвалі, а вона досі має почуття до козляри, що кинув її перед весіллям багато років тому і згодом умудрився запросити на своє весілля з іншою.

Кіану Рівз і Вайнона Райдер, які 90 хвилин сваряться на екрані – єдині, хто заговорить в "Екзотичному весіллі". Тож вмощуйтесь зручніше і готуйтесь слухати – вся фішка цього кіно у діалогах, а крім головних акторів, ніхто і рота не відкриє.

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Екзотичне весілля

"Екзотичне весілля" – 90 хвилин сварки Кіану Рівза та Вайнони Райдер

Ці двоє не схожі на типову кіношну парочку, але допомагають знову повірити в кохання... Вперше, вдруге чи вдесяте – не має значення. Бо якщо їм вдалось закохатись, то будь-кому з натяком на нормальність це точно під силу. "Екзотичне весілля" — набір сцен зі злими коментарями двох зайвих на святі життя людей. Вони терпіти не можуть дійство, на якому опинились, вони й один одного терпіти не можуть, але постійно опиняються разом, бо обох цих "привітних оптимістів" нікуди було діти. Він — священик без віри, а вона — глухий хор. Принаймні, ці двоє так вважають.

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Ні зйомки, ні монтаж, ні саундтреки не вразять глядача. Це кіно повністю зняли за 10 днів і моментами виникає сумнів чи місце йому в кінотеатрі. Але вийшло непогано, і свого глядача "Екзотичне весілля" точно знайде. У кінозалі чутно багато сміху і ніхто не йде до титрів, отже, Рівз і Райдер таки приковують до себе увагу їдкими жартиками.

Екзотичне весілля
Ці двоє допомагають знову повірити в кохання

"Екзотичне весілля", як не дивно, підійде тим глядачам, яким відверто обридли романтичні комедії про весілля. Якщо вас не бентежить, що головні герої називають 80-річну жінку "мертвячиною", наречену тупою обожнювачкою займенників, а одне одного і зовсім терпіти не можуть — фільм вам сподобається. Він цікавий тим, що не схожий на інші.

Дітей на фільм брати не варто — це кіно про дорослих і для дорослих. Тим більше, секс у фільмі показаний так, що і дорослого певною мірою може травмувати. Хоча, відвертих сцен у фільмі немає, ви точно не захочете, щоб діти слухали ці діалоги.

"Екзотичне весілля" рівно настільки дивне, наскільки інколи дикістю видаються чиїсь стосунки зі сторони. Людям добре разом за дуже різних обставин і одну з таких історій нам показує режисер Віктор Левін. IMDb ставить фільму 6,7. Хоча головні герої точно б сказали, що фільм беззмістовий, як саме життя, бо "якщо все хріново, то все хріново, а якщо щось – не хрінь, то потім стільки клопоту".

"Екзотичне весілля": дивіться трейлер фільму

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Публикации Кино
Источник: 24 Канал
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