El Кравчук возвращается на сцену: звезда 90-х выступил на Х-факторе
Андрей Кравчук – звезда украинской поп-сцены 90-х и нулевых, после длительной творческой перерыва, вернулся на сцену. Он спел на вокальном шоу Х-факторе.
Кравчук исполнил свою песню "Доля" во время дополнительного кастинга 9 сезона Х-фактора.
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"Х-фактор для меня платформа, которая позволит доказать еще и желание быть на сцене и петь для людей", так прокомментировал свое участие в проекте певец.
Х-фактор 9 сезон 10 выпуск: выступление El Кравчука
К слову, параллельно с выступлениями на сцене шоу Андрей уже записал новый сингл, который обещает скоро представить.
Кто такой El Кравчук?
Андрей Кравчук (настоящее имя Андрей Остапенко-Кравчук) – украинский певец, выступающий под псевдонимом El Кравчук. Пик его карьеры приходится на 90-е годы. Последний альбом Кравчук выпустил в 2012 году, после этого у артиста наступила длительная творческая пауза.