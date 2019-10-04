Електронні цигарки потрапили під нагляд, – Le Monde

Популярні нині електронні цигарки стали важливим інструментом для відмови від паління. Але…

"Чи варто непокоїтись щодо електронних цигарок? Індія нещодавно оголосила про заборону їхніх продажів. До електронних цигарок стає жорсткішим нормативне регулювання, особливо в США, де в деяких штатах заборонений продаж електронних цигарок з ароматичними добавками. У серпневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я про електронні цигарки зроблено висновок – "безумовно шкідливі", – пише Le Monde.

Важливо! Супрун: Епідемія хвороби вейпінгу продовжується

"У Франції органи охорони здоров'я будуть слідкувати за випадками серйозних захворювань легенів, що можуть бути пов'язаними з використанням електронних цигарок. Такі заходи проводяться після повідомлення про смерті, пов'язані з вейпінгом, у Сполучених Штатах. Департамент громадської охорони здоров'я Франції, як передавало видання Le Parisien 19 вересня, повідомив про створення спільно з Генеральним управлінням охорони здоров'я та іншими установами "механізму для сповіщення про випадки важких пневмопатій, що виникають у вейперів".

"Зокрема, клініцисти уважно вивчають повідомлення про серйозні легеневі патології. Спочатку ми шукаємо мікроби, бактерії, віруси, щоб виключити інфекційну причину, а тоді можна встановити зв'язок з вейпінгом, вивчаючи склад вживаних продуктів, – розповідає Брюно Уссе, президент Фонду дихання. – Ризик полягає у використанні нелегальних і ненадійних продуктів".

"Департамент також цікавиться "даббінгом". Така практика деяких споживачів каннабісу полягає в тому, щоб вдихати через невеликий сосуд, частково наповнений водою, пар з концентрату цього наркотику, нагрітого на невеликому пальнику", – пояснює журналістка Паскаль Санті.

"Такий нагляд почався після попередження в серпні про виникнення важких захворювань легенів у вейперів, про які оголосили Центри контролю та профілактики захворювань у США. Станом на 17 вересня було зареєстровано 530 "підтверджених та вірогідних" випадків, у тому числі сім смертей. Більше половини пацієнтів молодше 25 років, три чверті – чоловіки, йдеться на сайті Центрів контролю та профілактики. Один смертельний випадок також був зареєстрований в Канаді 18 вересня", – повідомляє Le Monde.

"Основний страх влади США, яка говорять про епідемію – це захоплення молоді електронними цигарками з ароматичними добавками (такими як лісові ягоди, манго, крем-брюле та ін.). В Сполучених Штатах кожен п'ятий школяр та кожен дванадцятий студент займається вейпінгом. Останній номер видання Time вийшов із заголовком на першій шпальті – "Нова американська залежність". Окрім того, згідно з досліджнням, опублікованим 20 вересня в Scientific Reports, деякі ароматизовані продукти можуть сприяти розвитку астми", – пише автор статті.

"Експерти однозначно висловлюються про те, що електронні цигарки залишаються інструментом для відмови від паління. "Я ніколи не бачив більш ефективного інструменту зниження ризику, навіть з урахуванням всіх речовин разом узятих. Остаточні висновки треба робити зі співвідношення вигоди та ризику", – говорить лікар-нарколог Амін Беньяміна.

Такі висновки про електронні цигарки передчасні, – резюмує профессор суспільної охорони здоров'я та співавтор звіту про електронні цигарки за 2015 рік Жерар Дюбуа. – Табак вбиває 8 млн чоловік у всьому світі щороку.

На думку Брюно Уссе, "табачна індустрія, що інвестує у виробників електроннх цигарок, завдяки цьому продовжує сприяти нікотиновій залежності, особливо серед молоді".

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