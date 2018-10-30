Елена Костевич в пятый раз получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине

Во вторник, 30 октября, в Олимпийском доме состоялось чествование лучшей спортсменки и тренера месяца в Украине.

Свои заслуженные награды из рук президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки получили чемпионка мира по пулевой стрельбе Елена Костевич и ее наставник Игорь Черединов, которые завоевали это высокое признание в сентябре.

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Стоит отметить, что Елена Костевич также Олимпийская чемпионка Афин-2004 и двукратная бронзовая призерка Лондона-2012. Кроме этого, Елена стала обладательницей одной из первых олимпийских лицензий Украины на Олимпийские игры 2020.

Отметим, для Елены это уже пятая награда лучшей спортсменки месяца в Украине. Высокое признание она получала в мае-2011, в феврале и октябре 2012 года, марте-2017.