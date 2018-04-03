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Елена Шоптенко показала беременный живот в нежном танце: видео

295 Читати новину українською
Елена Шоптенко
Елена Шоптенко / Фото из Іnstagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко скоро впервые станет мамой. Но, как призналась Елена, раньше она чувствовала себя совершенно не готовой к новой роли.

В своем Instagram Астафьева выложила видео нежного танца и поделилась своими переживаниями.

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Хочу признаться, что беременность для меня не сразу стала необыкновенным счастьем, и трепетное отношение и ожидание тоже появились со временем. Сначала было непонимание и страхи. Но не зря дается девять месяцев. У меня было много переживаний насчет своей готовности к материнству, грядущих перемен и, конечно же, влияния моего положения на работу и работоспособность. Одним из самых ярких ощущений вначале было стеснение себя и своего меняющегося тела. А для дисциплинированного хореографа, который всегда держит себя в форме, это, сами понимаете, сложновато сразу принять. Мне было так неловко, когда люди замечали мою беременность и акцентировали на ней внимание! Я воспринимала беременность как слабость, что ли, и никак не могла расслабиться. Да, я все ещё репетирую и сама протанцовываю хореографию, которую ставлю. Хотя сейчас это уже больше напоминает не танец маленьких утят, а танцы бегемотика Говорят, что когда не знаешь что делать, нужно делать то, что умеешь лучше всего. Я решила так и поступить. Так появился наш первый дуэт. Он для меня и вот того человека. А еще он для тех, кому страшно так же, как мне. Все будет хорошо. Главное не ложиться на краю Спасибо, @sarakhanov, за то, что помог показать именно так мою первую колыбельную, а вам за то, что поддерживаете.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

По ее словам, сначала она даже стеснялась беременности.

"Хочу признаться, что беременность для меня не сразу стала необычным счастьем, и трепетное отношение и ожидания тоже появились позже. Сначала было непонимание и страхи. Но не зря дается девять месяцев", - призналась Клочкова.

"Одним из самых ярких ощущений сначала был стыд себя и своего изменяющегося тела. А для дисциплинированного хореографа, который всегда держит себя в форме, это, сами понимаете, тяжеловато сразу принять. Мне было так неудобно, когда люди замечали мою беременность и акцентировали на ней внимание!" – вспомнила Елена.

Напомним, после расставания с танцором Дмитрием Дикусаром Елена Шоптенко вышла замуж за молодого человека по имени Алексей Иванов. Влюбленные расписались в 2016 году.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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