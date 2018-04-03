Елена Шоптенко показала беременный живот в нежном танце: видео

Украинский хореограф Алена Шоптенко скоро впервые станет мамой. Но, как призналась Елена, раньше она чувствовала себя совершенно не готовой к новой роли.

В своем Instagram Астафьева выложила видео нежного танца и поделилась своими переживаниями.

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По ее словам, сначала она даже стеснялась беременности.

"Хочу признаться, что беременность для меня не сразу стала необычным счастьем, и трепетное отношение и ожидания тоже появились позже. Сначала было непонимание и страхи. Но не зря дается девять месяцев", - призналась Клочкова.

"Одним из самых ярких ощущений сначала был стыд себя и своего изменяющегося тела. А для дисциплинированного хореографа, который всегда держит себя в форме, это, сами понимаете, тяжеловато сразу принять. Мне было так неудобно, когда люди замечали мою беременность и акцентировали на ней внимание!" – вспомнила Елена.

Напомним, после расставания с танцором Дмитрием Дикусаром Елена Шоптенко вышла замуж за молодого человека по имени Алексей Иванов. Влюбленные расписались в 2016 году.