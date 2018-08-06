Елена Шоптенко с новорожденным сыном анонсировала завершение декретного отпуска

Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко возвращается к трудовым будням. Звезда рассказала об этом в своем блоге.

Не прошло и 2 месяцев после родов Алены Шоптенко, как хореограф анонсировала, что возвращается к трудовым будням. Вероятно, звезда примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами", первый выпуск которого можно будет увидеть 26 августа. Однако хореограф пока не комментирует никаких предположений.

Читайте также: Алена Шоптенко неожиданно рассказала о трудностях материнства

Ну вот и настал тот день, когда мамина не слишком удачная попытка побыть в декрете официально считается законченной. Теперь к рабочим будням молокозавода добавляется еще и работа. Есть выражение "двигайся в темпе вальса", а у меня есть ощущение, что теперь нужно двигаться "в темпе свинга"!

– написала Елена Шоптенко.

К сообщению хореограф добавила волшебное фото с новорожденным сыном Алексеем. Перед камерой Елена Шоптенко позировала в нежном розовом платье. Звездная мама нежно держала на руках сына, которого одела в серую одежду для малышей.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 6 Сер 2018 р. о 2:48 PDT

Стоит отметить, что это впервые Елена Шоптенко с такого ракурса показала своего сына Алексея. Перед чем звезда и ее муж публиковали фото, на которых виднелись ручки или ножки малыша, или же его голова. Однако пока звездная мама не показывает лицо сына.