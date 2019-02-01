Елена Старикова – лучшая спортсменка января в Украине
Велосипедистка Елена Старикова признана лучшей спортсменкой января 2019 года в Украине.
В январе Старикова завоевала два "серебра" на этапах Кубка мира в Новой Зеландии и Гонконге – в индивидуальном и командном спринте.
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Также Елена Старикова выиграла общий зачет Кубка мира по велотреку по итогам сезона 2018/19, и в дуэте с Любовью Басовой заняла второе место в общем зачете командного спринта.
Лучшим тренером месяца Экспертная комиссия НОК назвала личного наставника 22-летней велосипедистки – Евгения Болибруха.
Интересно, что для Стариковой это первое высокое признание Национального олимпийского комитета.
Источник: 24 Канал
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