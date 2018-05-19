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Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и другие прибыли на королевскую свадьбу: фото

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Королева Елизавета II прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл
Королева Елизавета II прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл / Соцсети

Уважаемые члены королевской семьи – Елизавета II и принц Филипп, принц Чарльз и герцогиня Камилла, Кейт Миддлтон с детьми прибыли последними на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл 19 мая в Виндзорский замок.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония началась в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

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Согласно протоколу, первые наследники престола и сама Ее Величество прибыли на свадьбу последними. Королева Елизавета II примеряла яркий образ фиолотево-салатовых оттенков с цветочным принтом. В свою очередь Кейт Миддлтон прибыла в нежном платье кремового оттенка. Вокруг ее окружали трое детей.


Королева Елизавета II прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл


Принц Филипп прибыл на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

В свою очередь Кейт Миддлтон прибыла в нежном платье кремового оттенка. Вокруг ее окружали трое детей.


Кейт Миддлтон прибыла на свадьбу с детьми


Кейт Миддлтон прибыла на свадьбу с детьми


Принц Чарльз, Камилла и Кейт Миддлтон в часовне Святого Георгия
 

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Герцог Уэльский и герцогиня Корноулская тоже прибыли на свадьбу. Камилла Паркер Роуз выбрала нежно-розовое платье с экстравагантным головным убором, а принц Чарльз, который поведет под венец Меган Маркл вместо отца, одел классический серый костюм.


Принц Чарльз и Камилла прибыли на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл


Принц Чарльз и Камилла прибыли на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

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На свадьбу Меган Маркл также, конечно, прибыла и ее мать Дориа Редлан. Женщина надела очаровательный наряд светлого салатового оттенка с белым цветочным принтом и очаровательный берет. Наряд матери невесты дополнял элегантный клатч.


Дориа Редлан прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл


Дориа Редлан прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

В то время, как члены королевской семьи прибыли на свадьбу, принц Уильям поддерживает жениха принца Гарри в роли дружбы в часовне Святого Георгия.

Теги: Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл LifeStyle Королівська сім'я Королевская свадьба Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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