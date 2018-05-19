Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и другие прибыли на королевскую свадьбу: фото

Уважаемые члены королевской семьи – Елизавета II и принц Филипп, принц Чарльз и герцогиня Камилла, Кейт Миддлтон с детьми прибыли последними на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл 19 мая в Виндзорский замок.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония началась в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

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Согласно протоколу, первые наследники престола и сама Ее Величество прибыли на свадьбу последними. Королева Елизавета II примеряла яркий образ фиолотево-салатовых оттенков с цветочным принтом. В свою очередь Кейт Миддлтон прибыла в нежном платье кремового оттенка. Вокруг ее окружали трое детей.



Королева Елизавета II прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл



Принц Филипп прибыл на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

The Queen and The Duke of Edinburgh arrive at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/R5yOAe3gsb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

В свою очередь Кейт Миддлтон прибыла в нежном платье кремового оттенка. Вокруг ее окружали трое детей.



Кейт Миддлтон прибыла на свадьбу с детьми



Кейт Миддлтон прибыла на свадьбу с детьми



Принц Чарльз, Камилла и Кейт Миддлтон в часовне Святого Георгия



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Герцог Уэльский и герцогиня Корноулская тоже прибыли на свадьбу. Камилла Паркер Роуз выбрала нежно-розовое платье с экстравагантным головным убором, а принц Чарльз, который поведет под венец Меган Маркл вместо отца, одел классический серый костюм.

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall are greeted by the Dean of Windsor as they arrive at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/RhfgSTkq2R — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 мая 2018 г.



Принц Чарльз и Камилла прибыли на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл



Принц Чарльз и Камилла прибыли на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

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На свадьбу Меган Маркл также, конечно, прибыла и ее мать Дориа Редлан. Женщина надела очаровательный наряд светлого салатового оттенка с белым цветочным принтом и очаровательный берет. Наряд матери невесты дополнял элегантный клатч.



Дориа Редлан прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл



Дориа Редлан прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

В то время, как члены королевской семьи прибыли на свадьбу, принц Уильям поддерживает жениха принца Гарри в роли дружбы в часовне Святого Георгия.