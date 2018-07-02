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Елизавета II отказалась от необходимой операции из-за королевских обязанностей, – СМИ

72 Читати новину українською
Елизавета II
Елизавета II / GettyImages

92-летняя британская королева Елизавета II отказывается от необходимой ей операции на коленях из-за нежелания пропустить запланированные приемы.

Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на слова инсайдера Букингемского дворца.

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Отмечается, что 92-летняя британская королева едва поднимается со стула. Кроме того, источник пишет, что время традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне Елизавета II якобы жаловалась друзьям, что у нее болят колени.

Но она отказывается делать операцию, потому что после ей придется долго восстанавливаться. Она невероятно смелая,
– отмечает инсайдер.

Он добавил, что королева также "не хочет создавать шум".

єлизавета II
Елизавета II / Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II
Источник: 24 Канал
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