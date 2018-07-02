Елизавета II отказалась от необходимой операции из-за королевских обязанностей, – СМИ
92-летняя британская королева Елизавета II отказывается от необходимой ей операции на коленях из-за нежелания пропустить запланированные приемы.
Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на слова инсайдера Букингемского дворца.
Читайте также: Власти Британии провели репетицию первого дня после "смерти" Елизаветы II
Отмечается, что 92-летняя британская королева едва поднимается со стула. Кроме того, источник пишет, что время традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне Елизавета II якобы жаловалась друзьям, что у нее болят колени.
Но она отказывается делать операцию, потому что после ей придется долго восстанавливаться. Она невероятно смелая,
– отмечает инсайдер.
Он добавил, что королева также "не хочет создавать шум".
Елизавета II / Getty Images
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии