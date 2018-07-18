Елизавета II потроллила Дональда Трампа: наблюдение пользователей сети

Британская королева Елизавета II с милой улыбкой встретилась с Трампами. Однако пользователи сети увидели в аксессуарах Ее Величества троллинг главы Белого дома.

В Вестминстерском дворце 14 июля состоялась запланированная встреча королевы Елизаветы II с Президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией. Событие не обошлось без курьезов: глава Белого дома повернулся спиной к Ее Величеству, что недопустимо в королевском этикете. Кроме этого, Дональд Трамп резко остановился перед монархом, от чего Елизавета II растерялась.

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Да и сама британская королева потроллила главу США. Ее Величество в день приезда Дональда Трампа надела брошь, подаренную экс-президентом Бараком Обамой в 2011 году. Украшение Елизавета II надела на встречу с представителями религии – архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и мусульманским священником Ахмадом ат-Тайебом.

It looks today like the Queen is wearing the brooch the Obamas gifted her in 2011? I could be wrong... pic.twitter.com/fLMaYc7mAD — Order of Splendor (@orderofsplendor) 12 юли 2018 г.

На саму же встречу с четой Трампов монарх надела "траурную" брошь в виде лепестка. Украшение надела мать королевы на похороны своего мужа Георга IV.

Пользователи сети отметили, что выбор брошей королевы был неслучаен. По словам внимательных людей, таким образом Ее Величество потроллила Дональда Трампа.

"Против кого постоянно выступает Трамп? Речь идет о стране Содружества и одном из главных союзников Великобритании", – добавили они.