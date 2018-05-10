Елизавета II примеряла домашний образ для любимых конных соревнований: фото

Королева Елизавета II с детства обожает лошадей и все, что с ними связано. Вчера, 9 мая, ЕЕ Величество посетила крупнейшие конные соревнования Royal Windsor Horse Show в очень красивом и повседневном образе, который очаровал присутствующих.

Как известно, королева не пропустила ни одного шоу, начиная с 1943 года, и в этом году вновь порадовала поклонников своим присутствием на мероприятии. На соревнования, проводимые на территории Виндзорского замка, она надела кардиган голубого цвета, белую блузку и твидовую юбку. Свой образ Елизавета дополнила традиционной сумочкой от Launer.

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92-летняя королева также не забыла про макияж и украшения, которые она каждый раз одевает во время светских выходов.



Елизавета II на Royal Windsor Horse Show

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Что интересно, из-за конных состязаний принц Гарри и Меган Маркл даже подстроили дату своей свадьбы, – все для того, чтобы королева не пропустила важного для нее события. Ежегодно Елизавета II старалась прибывать на Royal Windsor Horse Show с мужем принцем Филиппом, однако сейчас он поправляется после операции по замене тазобедренного сустава.