Елизавета II разместила снимок с Меган Маркл в своем кабинете: фотофакт
Королева Елизавета II удивила журналистов новым фото в своем кабинете, что в Букингемском дворце. Монарх поставила совместный снимок принца Гарри и Меган Маркл.
В Великобритании поговаривают, что королева Елизавета II имеет неприязнь к новоиспеченной невестке Меган Маркл. Об этом свидетельствовало и форма обращения к ней, и даже серьезный взгляд на невесту во время свадьбы с принцем Гарри.
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Королева Елизавета II во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Однако, вопреки всем слухам, в королевской семье нет друг к другу вражды. Это продемонстрировала Елизавета II, которая заменила портрет своей дочери Анны с ее мужем Тимоти Лоуренсом на совместное фото внука Гарри с его женой – американкой Меган Маркл, сообщает The Daily Mail.
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Снимок заметили журналисты во время визита политика Джорджа Брандиса в Букингемском дворце. Елизавета II, по традиции, встретила гостя в своем кабинете. Однако во время официального разговора журналисты, обратив внимание на маленький столик в помещении, увидели смену фото.
По информации западных СМИ, королева часто меняет место расположения фотографий, однако оставляет их все в кабинете. Поэтому появление нового снимка не берутся трактовать даже ярые поклонники королевской семьи. Стоит отметить, что это первое фото Меган Маркл в Букингемском дворце.
Первое фото Меган Маркл в Букингемском дворце