19:58
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 10°C
  • суббота
    27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
Вєсті Кремля
23:15, 7 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, 7 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Елизавета II в цветочном платье провела официальный прием: волшебные фото

143 Читати новину українською
Королева Елизавета ІІ
Королева Елизавета ІІ / Getty images

Королева Великобритании Елизавета II провела в Букингемском дворце официальный прием. На мепроприятие монарх прибыла в платье с цветочным принтом, чем очаровала поклонников королевской семьи.

Как известно, Елизавета II несмотря на почтенный возраст продолжает активно выполнять свои обязанности. Британская королева довольно часто появляется на официальных мероприятиях и, по традиции, каждую неделю общается с премьер-министром страны. Не обходит вниманием монарх и вручение наград, которые являются неотъемлемой частью ее занятий.

Читайте также: Елизавета II разместила снимок с Меган Маркл в своем кабинете: фотофакт

Так, 7 июня в Букингемском дворце королева встречала шотландского композитора Тею Масгрейв. Известной женщине Елизавета II вручила медаль за вклад в музыкальное искусство Великобритании.

На встречу с Теей Масгрейв монарх одела волшебное платье с ярким цветочным принтом. К милому платью с длинным рукавом Елизавета II подобрала черные туфли на небольшом каблуке от ее любимого бренда Chanel.

Королева Елизавета II вручила награду шотландскому композитору

Пожалуй, это одно из любимых платьев Елизаветы II, поскольку 8 июня королева во второй раз одела его на открытие Галереи юбилейных королевских королей в Вестминстерском аббатстве. Поверх платья с цветочным принтом монарх одела розовый плащ и шляпу. По этикету, королева не снимала верхнюю одежду, поэтому только во время ее похода в помещение галереи виднелось платье.

Королева Елизавета II пришла на мероприятие в сопровождении своего сына – принца Чарльза.

Королева Елизавета II на открытии галереи


Королева Елизавета ІІ 

Елизавета II на официальном мероприятии

Теги: Великобритания Королівська сім'я Елизавета II LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сегодня, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 83
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сегодня, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 113
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сегодня, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1482
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сегодня, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 133
Украина и рак: как помочь миллиону онкобольных?
сегодня, 15:02 Украина и рак: как помочь миллиону онкобольных?
Наталія Лебідь 183
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук