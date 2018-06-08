Елизавета II в цветочном платье провела официальный прием: волшебные фото

Королева Великобритании Елизавета II провела в Букингемском дворце официальный прием. На мепроприятие монарх прибыла в платье с цветочным принтом, чем очаровала поклонников королевской семьи.

Как известно, Елизавета II несмотря на почтенный возраст продолжает активно выполнять свои обязанности. Британская королева довольно часто появляется на официальных мероприятиях и, по традиции, каждую неделю общается с премьер-министром страны. Не обходит вниманием монарх и вручение наград, которые являются неотъемлемой частью ее занятий.

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Так, 7 июня в Букингемском дворце королева встречала шотландского композитора Тею Масгрейв. Известной женщине Елизавета II вручила медаль за вклад в музыкальное искусство Великобритании.

На встречу с Теей Масгрейв монарх одела волшебное платье с ярким цветочным принтом. К милому платью с длинным рукавом Елизавета II подобрала черные туфли на небольшом каблуке от ее любимого бренда Chanel.

Королева Елизавета II вручила награду шотландскому композитору

Пожалуй, это одно из любимых платьев Елизаветы II, поскольку 8 июня королева во второй раз одела его на открытие Галереи юбилейных королевских королей в Вестминстерском аббатстве. Поверх платья с цветочным принтом монарх одела розовый плащ и шляпу. По этикету, королева не снимала верхнюю одежду, поэтому только во время ее похода в помещение галереи виднелось платье.

Королева Елизавета II пришла на мероприятие в сопровождении своего сына – принца Чарльза.

Королева Елизавета II на открытии галереи



Королева Елизавета ІІ