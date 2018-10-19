Елизавета II в волшебном наряде посетила торговый центр: фото
Королева Великобритании Елизавета II несмотря на свой почтенный возраст продолжает участвовать в светских мероприятиях. Ее Величество приехала в город Брэкнелл, где прошлась в сопровождении охраны торговым центром.
92-летняя Елизавета II после королевской свадьбы внучки принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбенка вернулась к своим обязанностям. Ее Величество отправилась в город Брэкнелл, кторый расположен неподалеку от Лондона. Там королева посетила торговый центр Lexicon.
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У здания на Елизавету II ждали взволнованные британцы, которые встретили ее с цветами и счастливыми улыбками. Королева остановилась и мыло пообщалась со взволнованными людьми, которые фотографировали монарха с разных ракурсов.
Стоит отметить, что выглядела Ее Величество роскошно. Для официальной поездки она выбрала голубое пальто, под цвет которого подобрала шляпку с яркими цветами. Свой образ Елизавета II дополнила черной сумкой, перчатками и любимой обувью на небольших каблуках. Из-под пальто королевы виднелось платье с цветочным принтом (именно такие орнаменты в гардеробе британского монарха).
Королева Елизавета II / Getty Images
Елизавету II радостно встретили британцы / Getty Images
Ее Величество получила немало цветов от поклонников / Getty Images
Стоит отметить, что в торговом центре для королевы Елизаветы II сделали небольшую экскурсию. Монарх остановилась у прилавка со шляпками и долго рассматривала любимые аксессуары.
Елизавета II в городе Брэкнелл / Getty Images