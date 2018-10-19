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      Елизавета II в волшебном наряде посетила торговый центр: фото

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      Королева Елизавета II
      Королева Елизавета II / Getty images

      Королева Великобритании Елизавета II несмотря на свой почтенный возраст продолжает участвовать в светских мероприятиях. Ее Величество приехала в город Брэкнелл, где прошлась в сопровождении охраны торговым центром.

      92-летняя Елизавета II после королевской свадьбы внучки принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбенка вернулась к своим обязанностям. Ее Величество отправилась в город Брэкнелл, кторый расположен неподалеку от Лондона. Там королева посетила торговый центр Lexicon.

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      У здания на Елизавету II ждали взволнованные британцы, которые встретили ее с цветами и счастливыми улыбками. Королева остановилась и мыло пообщалась со взволнованными людьми, которые фотографировали монарха с разных ракурсов.

      Стоит отметить, что выглядела Ее Величество роскошно. Для официальной поездки она выбрала голубое пальто, под цвет которого подобрала шляпку с яркими цветами. Свой образ Елизавета II дополнила черной сумкой, перчатками и любимой обувью на небольших каблуках. Из-под пальто королевы виднелось платье с цветочным принтом (именно такие орнаменты в гардеробе британского монарха).


      Королева Елизавета II​ / Getty Images


      Елизавету II радостно встретили британцы /​ Getty Images

      Ее Величество получила немало цветов от поклонников / Getty Images

      Стоит отметить, что в торговом центре для королевы Елизаветы II сделали небольшую экскурсию. Монарх остановилась у прилавка со шляпками и долго рассматривала любимые аксессуары.

      Елизавета II в городе Брэкнелл / Getty Images

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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