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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Елизавета II внесла Меган Маркл в завещание: королевская семья возмущена

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Елизавета II с Меган Маркл и принцем Гарри
Елизавета II с Меган Маркл и принцем Гарри / GettyImages

Королева Великобритании Елизавета II решила оставить наследство жене принца Гарри, Меган Макрл.

Известно, что наследство королевы оценивается в 485 миллионов долларов. Часть перейдет принцу Чарльзу, а дальше будет разделена между внуками и правнуками. Об этом сообщает издание New Idea.

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Теперь герцогиня Сассекская Меган Маркл также претендует на наследство королевы Великобритании.

Королевский эксперт Марлен Кениг подчеркнула, что Елизавета II имеет личную свободу относительно завещания.

Однако западные СМИ отмечают, что решение внести Меган Маркл в завещание возмутило некоторых членов королевской семьи. По их мнению, Меган Маркл претендует на то, что принадлежит им. К примеру, принц Чарльз считает, что Елизавета II игнорирует его жену Камиллу и принца Эндрю.

єлизавета 2 і меган маркл

Елизавета II и Меган Маркл

Напомним, что после королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл было много слухов об отношениях новоиспеченной герцогини Сассекской и королевы. На свадьбе фотографы поймали настораживающий взгляд на Меган Маркл, который впоследствии психологи объясняли как подготовку к длительному противостоянию за влияние над своим внуком принцем Гарри.

Теги: LifeStyle Елизавета II Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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