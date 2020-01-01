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      Елка из патрульных авто: нацгвардейцы и полицейские Одессы оригинально поздравили с праздниками

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      Флешмоб полицейских и нацгвардейцев / Скриншот из видео

      Правоохранители Одессы устроили масштабный флешмоб. В форме большой рождественской елки они припарковали служебные автомобили и включили мигалки.

      Таким образом они пытались сделать большой сюрприз жителям Одессы. Соответствующий ролик разместили на фейсбук-странице Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

      Смотрите также: Те, кто держат небо Рождества: с передовой трогательно поздравили Украину с наступающими праздниками

      В акции приняли участие больше полусотни человек, привлекли также 18 служебных автомобилей.

      Правоохранители Одессы организовали большой флешмоб в честь праздников: видео

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Нацгвардія Полиция
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