Елки опасно выбрасывать в мусорник: что делать с деревом после праздников

Большинство новогодних деревьев после праздников стали обычным мусором, но в Харькове горы срезанных хвойных деревьев в итоге становятся топливом. Как это происходит и куда можно сдать свою елку, чтобы она не наносила ущерба экологии – читайте дальше.

Почему елки опасно выбрасывать в мусорник

После новогодних праздников главный их символ – елка – оказывается на свалке. Иногда продавцы, которые не могут продать все деревья до праздников, просто оставляют их на улице. Так они образуют огромные стихийные свалки.

Важно! В Киеве можно сдать елку на переработку до 1 февраля

Кроме того, что это неэстетично, так еще и откровенно опасно для экологии. Существует мнение, что елка на свалке разлагается так же, как и в лесу. Но это не так. В естественной среде дерево перегнивает и контактирует с воздухом, становясь частью экосистемы, удобрением для других деревьев и домом для животных.

Но на свалках елки теряют возможность разложиться естественным путем и вместо того, чтобы превратиться в удобрение, начинают активно выделять опасный газ – метан. Как известно, метан поддерживает процесс горения в течение долгого времени, то есть пожар – это лишь вопрос времени.



Почему елки опасно выбрасывать на свалку

The Carbon Trust подсчитал углеродный след двухметрового дерева, которое оказалось на свалке. Оказалось, что одна елка выбрасывает в атмосферу 16 килограмм углекислого газа. Например, средний показатель углеродного следа британцев составляет около 10 тысяч килограммов ежегодно.

Лучший выход – правильная утилизация елки

Сейчас по всей Украине работают специальные пункты утилизации новогодних деревьев. Работает это так: люди либо приносят ненужные деревья пунктам переработки, либо просто оставляют возле мусорных баков. После этого коммунальщики собирают елки, везут их на специальные площадки, где и происходит процесс переработки. Впоследствии снимают забытые игрушки и готовят стволы к отделке.



Лучший выход – правильная утилизация елки / Фото: The Village Ukraine

С грузовика хвойных деревьев получается более 3 кубометров щепы. Ее используют как топливо и теплую подстилку для животных. Измельченную древесину и ветви горожане могут забрать из коммунального предприятия по переработке бытовых отходов бесплатно. Пункты переработки елок будут работать еще примерно две недели.

Куда принести новогоднее дерево

Если вы хотите сдать елку на переработку самостоятельно – ищите, где это можно сделать по ссылкам: