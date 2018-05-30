Ellinair возобновила международный рейс Львов – Салоники

Греческая авиакомпания Ellinair с 30 мая возобновила сезонный рейс из Львова в Салоники.

Об этом сообщил Центр Транспортных Стратегий.

Читайте также: Высококачественное авиатопливо могут производить в Украине, – Порошенко

Рейс будет осуществляться каждые 10 дней. В планах компании с 8 июня запустить рейс Львов – Ираклион. Он будет курсировать с такой же частотой, как и рейс Львов – Салоники. Авиарейсы обслуживают самолеты Airbus A319 и Вoeing 737-400.



Стоимость билетов в два направления от 6450 гривен (200 евро). Авиакомпания предоставляет возможность бесплатно транспортировать до 20 килограмм груза и до 8 килограмм ручной клади.



Ellinair открыла авиарейс Салоники – Львов с 1 июня 2015 года, но позже закрыла его. С 27 мая авиакомпания также возобновила рейс Салоники – Одесса.

Напомним, 21 мая 2018, совершил первый рейс новосозданный украинский авиаперевозчик компания SkyUp. В планах авиакомпании на первый год – не только выполнение международных чартерных перевозок, а также открытие регулярных украинских и международных направлений.

Что известно об Ellinair?Это греческий авиаперевозчик, основанный в 2013 году. Он базируется в международном аэропорту Македония города Салоники (Греция). Ellinair выполняет регулярные рейсы из Греции в Украину, города Европы, осуществляет внутренние авиаперелеты между городами и островами Греции. Ellinair входит в состав холдинга Mouzenidis Group.