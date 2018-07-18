Embr Wave –инновационный браслет, который поможет освежиться летом и согреет зимой

Embr Wave – изобретение, которое выполняет функцию портативного персонального термостата. Его идея в том, чтобы люди, которые особенно чувствительны к температуре окружающей среды, чувствовали себя комфортнее. Это чудо техники может подарить желанную прохладу в жару и согреть в лютый мороз.

Embr Wave – наручное устройство, которое способно спасать от изнуряющей летней духоты, так же, как и от лютого холода зимой.

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Восприятие температуры, как объясняют разработчики, вещь очень субъективная. Если, например, поместить на кожу человека что-то холодное в жару или, наоборот, какой-то теплый предмет в холод - человек от этого чувствовать себя лучше. Гаджет работает по тому же принципу, как крошечный кондиционер. Благодаря этому мозг человека получает сигнал, похожий на тот, который поступает во время погружения руки в ледяную или в теплую воду.

Браслет может показаться слишком массивным, впрочем, носить его постоянно нет смысла. Для достижения желаемого эффекта достаточно надеть и активировать устройство на несколько минут, когда становится невыносимо жарко или холодно.

Браслет несколько массивный, но носить его постоянно нет необходимости

Нажали с одной стороны браслета – получили спасительную свежесть, нажали с другой – согрелись. Изменение температуры пользователь почувствует в течение нескольких минут. Embr Wave изменяет ее с помощью приятных телу человека волн. При желании, процедуру можно повторить снова и снова, выбрав нужный режим и температуру.

Перед выходом на массовый рынок этот наручный "мини-кондиционер" тестировали на себе добровольцы, и, как сами признались, остались им довольны.