Емельянов тесно связан с донецкими сепаратистами, – Гнап

Вся вертикаль хозяйственных судов Украины была подчинена Виктору Татькову и Артуру Емельянову и была устроена так, что любое решение, которое касается хозяйственных споров можно было купить за деньги. За принятие законного решения надо было платить, поскольку, если вы не заплатите за законное решение, ваш оппонент может купить решение незаконное.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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Как рассказал журналист, за времена Януковича скандальная пара Виктор Татьков и Артур Емельянов, а также подконтрольные им судьи вмешались в рассмотрение сотен дел. Не удивительно, что судья Емельянов за время своей карьеры успел неплохо обогатиться.



Все эти годы Емельянов беспрепятственно вкладывал деньги, полученные с продажи судейских решений, в покупку недвижимости в оккупированном Донецке. В одном из офисов, приобретенных Емельяновым даже разместился, так называемый, Центробанк донецких сепаратистов. Кроме того, СБУ получила доказательства того, что подконтрольные Емельянову фирмы регулярно платили налоги боевикам,

– сказал Гнап.

"Напомню, что жена судьи – Светлана, в прошлом депутат Донецкого городского совета, голосовала вместе с другими избранниками весной 2014-го года за проведение в городе Донецке сепаратистского референдума. Также, когда в 2015 году сам судья получил мобилизационную повестку, он отказался идти на войну", – отметил Дмитрий Гнап.

И добавил, что Емельянов до сих пор на свободе, он свободно передвигается по миру и хоть недавно наконец был отстранен от слушания дел, впрочем, до сих пор сохраняет должность судьи. Поэтому не удивительно, что таким щедрым Санта-Клаусом в судейской мантии заинтересовалась Служба безопасности Украины. На днях в СБУ заявили, что разоблачили Емельянова еще и в финансировании терроризма. У него провели обыск и нашли немалые суммы в валюте.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 20 октября 2018