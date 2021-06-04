Як змінилася ситуація після рішення РНБО
За 3 тижні вдалося досягти фактичного нульового впливу "злодіїв у законі" на криміногенну ситуацію в Україні. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні після засідання РНБО.
До теми Україні ніщо не загрожує, – Зеленський звернувся до громадян
- За 3 тижні 6 злодіям у законі оголосили підозри;
- 12 – видворили з України;
- припинили злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів, третину з них депортували, а решта перебувають під слідством, ще в частини скасували документи на проживання в Україні;
- інші перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу.
Це той випадок коли я зовсім не засмучений тим фактом, що хтось емігрує з України назавжди,
– запевнив Зеленський.
Дивіться відеозвернення президента:
Головне про санкції проти "злодії у законі"
- 14 квітня РНБО запровадила санкції проти 650 "злодії у законі" та "кримінальних авторитетів". У списку опинилися ватажки бойовиків, окупаційна влада Криму, а також російські ЗМІ.
- 21 травня президент ввів у дію рішення Ради нацбезпеки. З того часу правоохоронці затримали вже низку злочинців, яких видворили з України.