Президент Владимир Зеленский 21 июня раскритиковал Петра Порошенко. Глава государства утверждает, что он просто пиарится перед выборами и использует термин "политические преследования".

Так он ответил на вопрос журналиста канадского издания Globe and Mail. Тот поинтересовался у Зеленского, как он оценивает дела против Порошенко в контексте отношений с украинской диаспорой в Канаде.

Интересно Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко

Что Зеленский нового сказал о Порошенко

Глава государства вновь повторил, что украинцы уже дали свою оценку Порошенко и его политике во время президентских и парламентских выборов.

и его политике во время президентских и парламентских выборов. По мнению Зеленского, Порошенко хочется побыть в статусе жертвы и рассказывать о политических преследованиях со стороны нынешней власти. Все, якобы, из-за местных выборов осенью этого года, где политсила пятого президента примет участие.

и рассказывать о политических преследованиях со стороны нынешней власти. Все, якобы, из-за местных выборов осенью этого года, где политсила пятого президента примет участие. По мнению действующего главы государства, лидер "Евросолидарности" "подогревает ситуацию" за полгода до выборов .

. Зеленский утверждает, что его лично не интересует ни сам Порошенко, ни его политическое преследование. Он отметил, что не заинтересован в этом.

Вместе с тем президент сказал, что представители диаспоры не должны сейчас поддерживать ту или иную партию. По его мнению, это неправильно. Он призвал канадскую диаспору "поддерживать всех украинцев".

Ему хочется быть жертвой. Большинство людей в Украине понимают, что все это похоже на политический театр,

– считает президент Зеленский.

Обратите внимание! Местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. В этот день будут избирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов. Несмотря на пандемию коронавируса, выборы решили не переносить. Их пока не планируют проводить только на временно оккупированных территориях.

Что известно о делах против Порошенко: главное

Сейчас актуальным делом против Петра Порошенко, по которому его могут отправить в тюрьму, является так называемое "дело Семочко". Его обвиняют в определенных злоупотреблениях. Мол, специально для Сергея Семочко и его назначения была создана должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Суд по делу против Порошенко (которое касается назначения Семочко) об избрании ему меры пресечения перенесли на 1 июля. Первая часть заседания состоялась 18 июня.

Какие еще дела против Порошенко расследовало ГБР

О якобы записях беседы с Байденом. Записи якобы разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом ранее обнародовал внефракционный народный депутат Андрей Деркач. Там говорится о миллиарде долларов в обмен на якобы увольнение генпрокурора Шокина.

Записи якобы разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом ранее обнародовал внефракционный народный депутат Андрей Деркач. Там говорится о миллиарде долларов в обмен на якобы увольнение генпрокурора Шокина. Дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив , что привело к российской агрессии против Украины; о введении военного положения в Украине для возможной узурпации власти.

, что привело к российской агрессии против Украины; о введении военного положения в Украине для возможной узурпации власти. Захват госвласти и подделка официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте.

и подделка официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте. Предполагаемая потеря с ситуативной комнаты Администрации Президента материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну.

Незаконное пересечение госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).

с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы). Незаконное задержание Михаила Саакашвили и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины.

и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины. Организация незаконной переправки Николая Чауса через госграницу в Молдову.

Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета к землям запаса госсобственности.

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском". Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".

Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 года; проведение конкурса в короткие сроки и постановление, вероятно, незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.

Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты.

Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".

Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка". Возможная госизмена через минские соглашения. Порошенко якобы достигал договоренности о возобновлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта.

Что известно о делах против Порошенко / Инфографика 24 канала