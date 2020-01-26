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      Ему могло исполниться 31: в Киеве прошел марш памяти погибшего Михаила Жизневского

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      Сегодня день рождения Михаила Жизневского – белорусского участника Революции Достоинства, которого убили на Майдане 22 января шесть лет назад. В память о герое люди устраивают шествие в Украине и Беларуси.

      В Киеве около 200 человек с флагами Украины и Беларуси направлялись от Михайловской площади до мемориала Жизневского, который установлен на месте гибели майдановца. Там состоялось возложение цветов и вече. Сегодня Михаилу мог бы исполниться 31 год.

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      "Никто не наказан. Тем более, те (люди – 24 канал), которые посылали беркутовцев, дальше на службе. Все, кто его знал (Жизневского – 24 канал) говорили, что открытый человек был, добрый. Настоящий белорус", – рассказал организатор марша Олег Овчинников.

      Среди участников марша было очень много белорусов. Они отметили, что Михаил был для них примером борьбы.

      марш пам'яті
      В Киеве прошел марш памяти Михаила Жизневского / Фото: "Громадское"

      Михайло Жизневський
      Почтить память героя пришло немало белорусов и украинцев / Фото: "Громадское"

      марш Київ
      Около 200 человек шли с флагами Украины и Беларуси / Фото: "Громадское"

      Что известно о Михаиле Жизневском?В Евромайдане он участвовал с первых дней. Входил в Самооборону Майдана, участвовал в охране объектов Майдана, дежурил в палатках. Михаил считался одним из самых активных на Евромайдане. Последние семь лет жил в Украине, ведь белорусские власти его преследовали.
      Погиб Жизневский 22 января 2014 года ориентировочно в 9:00 от пули снайпера, которая попала в сердце. Это случилось возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского. Отец Михаила выразил сомнения, что виновные в убийстве его сына будут найдены и наказаны. 

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      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Революция достоинства
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