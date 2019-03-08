Ґендерно-лінгвістична рівність, або Фемінітиви в українській мові
Мова – це не тільки засіб спілкування, а й спосіб вираження світосприйняття людини. Більше того, діалектично мова не лише є вираженням свідомості, а й здатна змінювати, підлаштовувати її під свої форми.
Відомою є філософська думка, що світ не відкривається нам безпосередньо. Між людиною і світом, як він є, стоїть опис світу. Який формується словами. Тож наскільки точною, багатою, варіативною буде мова – настільки повним, максимально наближеним до реальності буде і наше усвідомлення.
Oдним із викликів сучасної української мови є фемінітиви. Фемінітіви – це слова жіночого роду, альтернативні або парні аналогічним поняттям чоловічого роду. Але також, досі нормативним є застосування маскулінітивів до всіх людей, незалежно від їхнього ґендеру. Саме через це сучасні мовні норми сприяють дискримінації жінок Завдання ж фемінітивів – відновити ґендерно-лінгвістичну рівність.
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Невідомий художник, XVIII століття
Звісно, не лише Тарас Шевченко застосовував різноманітні фемінітиви у ХІХ столітті. "Ой дай, орандарко, / Да горілочки кварту", – знаходимо ми у Павла Чубинського. На зламі ХІХ–ХХ століть відбувається і створення низки нових фемінітивів, похідних від іншомовних слів. Ну а в Лесі Українки можна простежити фактично тотожну сучасним феміністкам норму паралельного вживання маскулінітивів та фемінітивів у мові. А не намагання маскулінітивами описати досвід усіх людей. "Наші критики ставлять в одну лінію і поетів, і поетес, і літераторів, і літераторок; не знаю, як хто, а я не раз казала їм за це спасибі", – у цьому випадку видатна письменниця і поетеса схвально відгукнулася про тих тогочасних прогресивних чоловіків, які в літературному аналізі не оминали увагою і творчості жінок.
Словник української мови Бориса Грінченка, 1907 рік
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Цікаво, що при відроджені традиції фемінітивів за часів незалежної України, деякі їхні традиційні форми були забуті, а натомість прийняті інші. Зокрема, у тому ж таки словнику Агатангела Кримського є фемінітив виборни́ця. Тепер же ми вживаємо виборчиня. А от, наприклад, такі поширені фемінітиви 1920-х–1930-х років, як членкиня, белетристка (пізніше замінене на напівмаскулінітив жінка-прозаїк) були без змін відтворені в Україні у 2000-их роках.
Ґрунтовно дослідила поширення фемінітивів на українських теренах у 1920-х–1930-х роках докторка Університету імені Ф. Палацького в Оломоуці Алла Архангельська. Зокрема, вона проаналізувала думки з цього приводу українських мовознавців цього періоду, праці яких потім замовчувалися в СРСР.
Одна з мовознавчих праць Агатангела Кримського, 1921 рік
Однак, паралельно дослідник усе ж визнавав у деяких випадках можливість використання загального чоловічого роду для означення всіх людей. Зазначу, що за відстоювання особливостей української мови, від російської, Микола Сулима у 1930-х роках був репресований сталінським режимом. З формулюванням, за "український буржуазний націоналізм у синтаксі".
Відомий мовознавець та церковний діяч Іван Огієнко (митр. Іларіон) вважав, що: "Наша мова витворила паристі форми для назв істот: чоловічі й жіночі, напр., учитель – учителька, професор – професорка, гість – гостя, друг – другиня, учень – учениця". Також, він окреслював традиційну фемінізацію української мови, під якою розумів так зване "ожіночнення" – надання багатьом українським іменникам, на противагу російській мові, закінчення -а, -я: роля, бензина, керосина, вазеліна, паралеля, кляса, педаля, дублета, ранга, шприца тощо. І вважав, що "очоловіченні" форми багатьох слів є калькою з російської.
Сучасне видання спогадів Іванни Блажкевич, 2017 рік
Процесу подальшого утвердження фемінітивів у різних стилях української мови завадив сталінський режим. Як зазначалося на початку статті, мова не лише є вираженням свідомості, а й здатна підлаштовувати її під свої форми. Так от: тоталітарна система не потребувала мовного розмаїття. А уніфікації та позбавлення її всього, що могло б призводити до вільнодумства. У тоталітарному суспільстві мова неминуче нівечиться партійно-бюрократичними лексичними зворотами. Чимало слів ідеологія може змінити за суттю, надавши їм протилежного первісному смислового значення, інакшого емоційно-експресивного забарвлення.
Чи не найвлучніше у 1948 році сталінські експерименти з мовою художньо зобразив англійський письменник Джордж Орвелл в антиутопії "1984". У цьому творі, перенесеному у вигадану тоталітарну державу майбутнього, він блискуче передав суть сталінського політичного маніпулювання мовою. "Новомова" – особлива форма мови і словникового запасу, які поширюються в утопічній Океанії. Однією з її особливостей було те, що з кожним новим виданням словника "новомови" з нього викидалися слова і поняття, чужі панівній ідеології: "Кожне скорочення було успіхом, бо чим менший вибір слів, тим менша спокуса задуматися".
Крилаті пародійні вислови "новомови" з роману "1984", які висміювали сталінські реалії: "Війна – це Мир, Свобода – це Рабство, Незнання – Сила".
Без жодних дискусій, наукових обговорень у 1933 році новостворена Правописна комісія при Народному Комісаріаті освіти встановила нові мовні норми. Скасовано використання літери ґ, цілковито змінено правопис іншомовних слів, внесено зміни в парадигми відмінюваних лексем, у правила внесено масу поправок.
Також, одним з наслідків сталінської реформи української мови, стало усунення великої кількості фемінітивів. Здавалось би, фемінітиви – це не питання правопису, а лексики і словотвору. Проте, у радянській постанові від 5 вересня 1933 pоку "Про „Український правопис"" зазначалося, що: "Правопис, ухвалений М. Скрипником 6-го вересня 1928 року, скеровував розвиток української мови на польську, чеську буржуазну культуру. Це ставило бар'єр між українською та російською мовою, гальмувало вивчення грамоти широкими трудящими масами".
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В подальшому, маскуліно-центричність української мови була незмінна, аж до часів незалежної України. Фемінітиви, звісно, застосовувалися, але зі значними обмеженнями. У радянських словниках біля деяких з них ставилися позначки "розмовне" та "зневажливе". Тобто, сенс вживання низки фемінітивів було розвернуто на 180 градусів: не пошанування прав жінок, а глузування з них. Лише в діаспорі українці продовжували їх широко застосовувати, як цілком нормальні форми слів. Адже там (зокрема, в середовищі близько двох мільйонів українців Північної Америки) впродовж усього ХХ століття продовжували користуватися мовними нормами 1920-х років. Тож традиція широкого застосування фемінітивів в українській мові, все ж таки, повністю не переривалася ніколи.
Важливо вказати, що і соціальні відносини активно проявляються через мову. Зокрема, андроцентризм мови досі виявляється в лексичних лакунах, коли на позначення багатьох престижних професій пропущено назви жіночого роду. Хоча від більшості назв професій можна утворити форми обох родів, саме щодо престижних фемінітиви досі офіційно не унормовані в Україні. Зокрема такі, як хірургиня, адвокатка, депутатка, прем'єрка, президентка. А от акушерка, вчителька – ці та подібні їм фемінітиви ніколи не викидалися з української мови. Натомість, тільки форму жіночого роду мають назви деяких низькокваліфікованих занять: домогосподарка, покоївка, манікюрниця.
Ілюстрація Гендерного інформаційно-аналітичного центру "Крона", в рамках боротьби із сексизмом у навчально-виховному процесі, 2017 рік
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