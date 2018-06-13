Енот-экстремал стал героем сети: фото, которые захватывают дух
В Миннесоте, в США, енот выбрался на одно из самых высоких зданий города и покорил сети.
Об этом пишет The Guardian.
На небоскреб енот взбирался около 20 часов. В сети пользователи активно выкладывали фото животного с хештегом #MPRraccoon.
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Сперва енота заметили на крыше неподалеку от офисного блока. Работники сняли животное и перенесли в безопасное место. Однако смельчак решил вместо этого вылезти на еще более высокое здание – башню UBS.
Департамент безопасности города установил «ловушки» для енота на крыше, чтобы его можно было безопасно вернуть на землю.
Источник: 24 Канал
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