Енот-экстремал стал героем сети: фото, которые захватывают дух

В Миннесоте, в США, енот выбрался на одно из самых высоких зданий города и покорил сети.

Об этом пишет The Guardian.

На небоскреб енот взбирался около 20 часов. В сети пользователи активно выкладывали фото животного с хештегом #MPRraccoon.

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Сперва енота заметили на крыше неподалеку от офисного блока. Работники сняли животное и перенесли в безопасное место. Однако смельчак решил вместо этого вылезти на еще более высокое здание – башню UBS.

Департамент безопасности города установил «ловушки» для енота на крыше, чтобы его можно было безопасно вернуть на землю.

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) 12 червня 2018 р.