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      Артем Овдиенко

      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі

      2439
      МОЗ розгляне питання про оголошення епідемії кору
      МОЗ розгляне питання про оголошення епідемії кору / Фото з відкритих джерел

      Україна нині на порозі епідемії кору. За перші дні нового року від цієї смертельно небезпечної інфекційної хвороби померли п'ятеро українців, а ще 10 тисяч – захворіли.

      Попри це офіційно епідемію поки не оголошували. Але Міністерство охорони здоров'я розглядає таку можливість, і не виключено, що станеться це вже наступного тижня. Тоді окрім кору, Україною почне ширитися ще й паніка, всі кинуться по аптеках та поліклінках, але зрозуміло, що ні лікарів, ні ліків на всіх не вистачить.

      Що таке кір?

      Кір – це дуже заразна інфекційна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом, тому шанси захворіти, навіть в маршрутці, надзвичайно високі. У перші дні симптоми кору дуже схожі на грип чи ГРВІ – то ж хворий може не підозрювати, що розносить цю смертельну інфекцію.

      Читайте також: Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?

      Якихось особливих ліків від цієї хвороби немає. Важливо, щоб інфікована цією хворобою людина була ізольована. До речі, інфекційні відділення в Україні вже переповнені, а в деяких регіонах України оголошують карантини у навчальних закладах. З початком епідемії не виключено, що всіх школярів та студентів відправлять на вимушені канікули.

      Звідки в Україні кір?

      Нині мало не всюди у світі перемогли цю інфекцію. Здавалося, чого б це дитяча хвороба нині вбиває дорослих українців? Що не дивно, винні у цьому самі ж українці, які зробили все можливе, аби в нашій країні сталася та епідемія. Йдеться про 1990-ті роки минулого століття, коли в нас з'явилася чи то мода, чи то дурість масово відмовлятися від щеплень. Тепер, коли спільний імунітет українців виявився неспроможним зупинити розповсюдження цієї хвороби, ми й перебуваємо на порозі епідемії та масових смертей.

      Захворюванність на кір

      Як вберегтися від смертельної хвороби?

      Щоб запобігти хворобі достатньо мати щеплення від кору – це гарантовано захистить від смертельної недуги. То ж, якщо з якихось причин вам не робили щеплення у віці 1 року чи у 6 років – вам негайно варто вакцинуватися, заради власного здоров'я та життя. Зробити щеплення можна у будь-якій поліклініці, поки наявна вакцина. Рекомендую зробити процедуру якнайшвидше, адже, коли Міністерство охорони здоров'я оголосить в країні епідемію – налякані українці масово кинуться до поліклінік, будуть шалені черги, а вакцина швидко закінчиться.

      Якщо ви не впевнені чи робили в дитинстві щеплення від кору, або ж хочете бути впевненими, що маєте в крові потрібні для захисту антитіла – можете для цього здати кров на аналіз. У приватній лабораторії це коштуватиме 230 гривень результат повідомлять вже наступного дня.

      А можете нічого з переліченого не робити та продовжувати вірити у те, що вакцини шкідливі, що всі епідемії – результат змови фармацевтичних корпорацій, а вас і вашу родину захистить молитва та подрібнені цибуля чи часник... У нас вільна країна, тому ви вправі в таке вірити. Єдине, що прошу: коли захворієте, бо не зробили щеплення, будь ласка, сидіть вдома, не поширюйте хворобу серед сусідів чи колег по роботі, адже вони не мають страждати від того, що ви – ідіоти.

      Читайте також: Як вберегтися від кору: все про вакцинацію

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Корь Эпидемия Публикации
      Источник: 24 Канал
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