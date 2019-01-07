Епифаний начал рождественскую литургию в Софийском соборе: фото и видео
7 января православные христиане в Украине празднуют Рождество. В храмах проводят рождественскую литургию. В частности, в Софии Киевской проходит богослужение под началом митрополита Епифания. Туда приехал и Президент Украины Петр Порошенко.
Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.
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В начале литургии в храм торжественно занесли Томос об автокефалии Православной церкви. Священнослужители развернули и поместили документ у алтаря.
Софийская площадь
Епифаний начал рождественскую литургию в Софийском соборе
Во время литургии молятся за украинское войско и независимость Украины. Также митрополит Епифаний сравнил рождение Христа с рождением Православной церкви в Украине, которое состоялось в декабре и продолжается до сих пор.
Рождественская литургия
По завершению литургии сам Томос перенесут в трапезный храм Софии Киевской, где все желающие верующие смогут его увидеть ежедневно с 8:00 до 18:00 часов. Ряд украинцев специально приехали на Софийскую площадь и ждут на улице, чтобы послушать литургию и увидеть долгожданный документ.
Люди ожидают, чтобы увидеть Томос
Меры безопасности на площади усилены. В храм впускают только отдельных верующих по спискам.
Что такое Томос?
Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.
Как создавали Православную церковь в Украине?
9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.
15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.
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