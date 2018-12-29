10:20
29 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дед Пиня исполняет желания. Last Christmas для Навального
      Вєсті Кремля
      21:15, 28 декабря
      Вести.UA: История несокрушимого фискала. Выборы и подарки
      Вєсті.UA
      19:42, 28 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Епифаний назвал три основные задачи, которые должен выполнить на посту главы ПЦУ

      31 Читати новину українською
      Епифаний рассказал, какие задачи должен выполнить на посту главы ПЦУ
      Епифаний рассказал, какие задачи должен выполнить на посту главы ПЦУ / Фото из открытых источников

      Митрополит Киевский Епифаний рассказал, что на посту предстоятеля Православной церкви Украины должен выполнить три главные задачи - объединить всех вокруг киевского престола, создать соответствующие руководящие органы церкви и быть примером для других.

      Об этом глава ПЦУ заявил в интервью ZIK.

      Читайте также: Епифаний рассказал, что будет с храмами Московского патриархата

      Прежде всего, как предстоятель нашей единой Украинской православной церкви я призван объединить всех вокруг нашего киевского церковного престола. Следующим шагом будет создание соответствующих руководящих органов. Потому предстоятель сам по себе – это глава. А для того, чтобы церковь существовала полноценно, нужны соответствующие органы – Священный синод, Архиерейский собор, Синодальное управление,
      – отметил Эпифаний.

      По словам митрополита, Православная церковь Украины должна сформировать все эти органы в течение двух-трех месяцев после получения Томоса об автокефалии от Вселенского патриарха.

      "А третья задача – стать примером для тех, кто еще до конца, наверное, не осознали, не поняли тех наших собратьев, которые принадлежат к Русской православной церкви. Они должны понять, что другого пути нет, что в Украине мы должны строить единую церковь на принципах любви, взаимопонимания и братского уважения", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

      Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что 5 января начнется процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Уже на следующий день, 6 января, после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания, после торжественной литургии будет вручен Томос.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Что известно о митрополите Епифании?Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он является очень молодым предстоятелем церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден относительно существования в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90-х годов.

      Теги: Томос Религия Православная церковь Украины Епифаний Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      20 декабря , 10:00 Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      320
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Пошаговый инструктаж, что делать новичку на горнолыжном курорте
       23 января 2017 , 12:54
      На болельщиков "Ливерпуля" напали в Киеве: фото и видео
       25 мая , 07:00
      Volkswagen Polo "на бляхах" - дешевле маршрутки
       2 сентября , 09:10
      Илон Маск рассказал о банкротстве Tesla: Видео
       27 ноября , 10:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук