Епифаний назвал три основные задачи, которые должен выполнить на посту главы ПЦУ

Митрополит Киевский Епифаний рассказал, что на посту предстоятеля Православной церкви Украины должен выполнить три главные задачи - объединить всех вокруг киевского престола, создать соответствующие руководящие органы церкви и быть примером для других.

Об этом глава ПЦУ заявил в интервью ZIK.

Читайте также: Епифаний рассказал, что будет с храмами Московского патриархата

Прежде всего, как предстоятель нашей единой Украинской православной церкви я призван объединить всех вокруг нашего киевского церковного престола. Следующим шагом будет создание соответствующих руководящих органов. Потому предстоятель сам по себе – это глава. А для того, чтобы церковь существовала полноценно, нужны соответствующие органы – Священный синод, Архиерейский собор, Синодальное управление,

– отметил Эпифаний.

По словам митрополита, Православная церковь Украины должна сформировать все эти органы в течение двух-трех месяцев после получения Томоса об автокефалии от Вселенского патриарха.

"А третья задача – стать примером для тех, кто еще до конца, наверное, не осознали, не поняли тех наших собратьев, которые принадлежат к Русской православной церкви. Они должны понять, что другого пути нет, что в Украине мы должны строить единую церковь на принципах любви, взаимопонимания и братского уважения", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что 5 января начнется процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Уже на следующий день, 6 января, после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания, после торжественной литургии будет вручен Томос.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

Что известно о митрополите Епифании?Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он является очень молодым предстоятелем церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден относительно существования в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90-х годов.